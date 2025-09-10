EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Поезд с россиянами застрял в Литве из-за взрыва

2 минуты чтения 19:03

Российский поезд Москва — Калининград остановился на территории Литвы из-за взрывов и пожара на прилегающей к железной дороге станции разлива сжиженного газа, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT). В РЖД рассказали, что поезд 029Ч «Янтарь» совершил вынужденную остановку на станции Вайдотай, примерно в двух километрах от места происшествия.

«Литовские железные дороги» заявили, что пожар не затронул внутренние перевозки, однако повлиял на движение транзитных составов. Сегодня российские поезда будут проходить через Вильнюс. По данным РЖД, поезд 029Ч продолжил движение по измененному маршруту и прибыл на приграничную станцию Чернышевское в Калининградской области на полтора часа позже.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Согласно расписанию, поезд из Москвы должен был прибыть в Калининград в 15:24 (16:24 по московскому времени). С учетом задержки, состав должен был оказаться в конечной точке маршрута около 17:00 по местному времени.

По данным LRT, в среду утром спасательные службы получили сообщение о возгорании вагонов с газом на газовой станции Jozita в Вильнюсском районе. Источники издания сообщили, что вагоны принадлежат компании Orlen Lietuva.

Ближе к вечеру Департамент пожарной охраны Литвы заявил, что возгорание не ликвидировано. Руководитель ведомства Ренатас Пожела сообщил, что спасатели попытаются добраться до газовых клапанов, чтобы их перекрыть.

«Некоторые клапаны открыты, и газ циркулирует из резервуаров. Если нам не удастся закрыть эти клапаны, непонятно, сколько времени займёт локализация пожара», — заявил Пожела.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

По данным МВД Литвы, на месте происшествия работают 40 пожарных, а также сотрудники полиции, а также антитеррористическое подразделение МВД и Служба общественной безопасности. Людей, проживающих в радиусе одного километра от газовой станции, власти попросили эвакуироваться.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с Bloomberg предположил, что Россия может спровоцировать инцидент с транзитным российским поездом, чтобы после этого ввести войска под предлогом защиты застрявших в Литве российских граждан.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 