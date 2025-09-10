Поезд с россиянами застрял в Литве из-за взрыва

Российский поезд Москва — Калининград остановился на территории Литвы из-за взрывов и пожара на прилегающей к железной дороге станции разлива сжиженного газа, сообщает Литовское радио и телевидение (LRT). В РЖД рассказали, что поезд 029Ч «Янтарь» совершил вынужденную остановку на станции Вайдотай, примерно в двух километрах от места происшествия.

«Литовские железные дороги» заявили, что пожар не затронул внутренние перевозки, однако повлиял на движение транзитных составов. Сегодня российские поезда будут проходить через Вильнюс. По данным РЖД, поезд 029Ч продолжил движение по измененному маршруту и прибыл на приграничную станцию Чернышевское в Калининградской области на полтора часа позже.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

Согласно расписанию, поезд из Москвы должен был прибыть в Калининград в 15:24 (16:24 по московскому времени). С учетом задержки, состав должен был оказаться в конечной точке маршрута около 17:00 по местному времени.

По данным LRT, в среду утром спасательные службы получили сообщение о возгорании вагонов с газом на газовой станции Jozita в Вильнюсском районе. Источники издания сообщили, что вагоны принадлежат компании Orlen Lietuva.

Ближе к вечеру Департамент пожарной охраны Литвы заявил, что возгорание не ликвидировано. Руководитель ведомства Ренатас Пожела сообщил, что спасатели попытаются добраться до газовых клапанов, чтобы их перекрыть.

«Некоторые клапаны открыты, и газ циркулирует из резервуаров. Если нам не удастся закрыть эти клапаны, непонятно, сколько времени займёт локализация пожара», — заявил Пожела.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

По данным МВД Литвы, на месте происшествия работают 40 пожарных, а также сотрудники полиции, а также антитеррористическое подразделение МВД и Служба общественной безопасности. Людей, проживающих в радиусе одного километра от газовой станции, власти попросили эвакуироваться.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в разговоре с Bloomberg предположил, что Россия может спровоцировать инцидент с транзитным российским поездом, чтобы после этого ввести войска под предлогом защиты застрявших в Литве российских граждан.