Общество

Стресс связали с откладыванием будильников по утрам

2 минуты чтения

Медсестра из США Джордан Брусс рассказала в своем тиктоке, что распространенная привычка откладывать уже сработавший будильник по утрам приводит к повышенному уровню стресса. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

«Если вы из тех, кто заводит несколько будильников, у меня для вас плохие новости. Просыпаясь по утрам от множества звонков будильника, вы часто нарушаете фазу быстрого сна. Это приводит к инертности сна, повышенной сонливости, усталости, перепадам настроения, а также повышает уровень кортизола каждый раз, когда звонит будильник», — говорит Брусс в своем ролике.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

Она отметила, что всплески кортизола — основного гормона стресса — вызывают реакцию «бей или беги», поэтому попытки проснуться по утрам с несколькими будильниками оказываются «очень стрессовыми» для организма. Брусс посоветовала просыпаться с первым будильником и «не травмировать себя». 

Daily Mail отмечает, что лучший способ облегчить утренний подъем — подготовить к этому свою спальню. Так, эксперты из компании Bed Sava, специализирующейся на производстве кроватей, матрасов и мебели для спален, рекомендуют не закрывать полностью шторы на ночь, чтобы организм получил сигнал к пробуждению с помощью солнечных лучей, а также ложиться и вставать в одно и то же время.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Ранее ученые нашли еще одну причину возникновения бессонницы. По их данным, она может появится из-за недостаточного микробного разнообразия в ротовой полости и кишечнике человека. Так, в ходе исследований выяснилось, что у людей с диагностированной бессонницей количество полезных бактерий в кишечнике ниже, чем у тех, кто не страдает бессонницей. Это, в свою очередь, может привести к ослаблению иммунитета и повышенному риску ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

