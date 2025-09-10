Дети из обеспеченных семей чаще помогают родителям

Больше половины детей в Великобритании отказываются от выполнения домашних обязанностей, показал опрос организации Parentkind, крупнейшей родительской благотворительной структуры в стране. Исследование охватило почти шесть тысяч родителей. Его результаты опубликовали The Times.

Согласно данным, лишь 44% подростков 14–15 лет регулярно помогают с уборкой дома. При этом социальное положение семьи заметно влияет на то, насколько ребенок включен в быт. Так, в семьях с годовым доходом свыше 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 135 тысяч долларов) более половины родителей сообщили, что их дети накрывают на стол или помогают готовить. В менее обеспеченных семьях так отвечали только около трети опрошенных. Схожая тенденция наблюдается и в других категориях: мытье посуды, уборка дома или вынос мусора чаще встречаются в обеспеченных домохозяйствах.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

Авторы исследования подчеркивают, что речь идет не столько о необходимости распределять физический труд, сколько о воспитательных практиках. «Домашние обязанности — это не наказание, а первые уроки командной работы, ответственности и самостоятельности», — заявил глава Parentkind Джейсон Элсом. По его словам, привычки, сформированные в детстве, помогают вырастить более надежных и уверенных в себе взрослых.

Экономист Эмили Остер из Брауновского университета назвала результаты неожиданными. По ее мнению, родители с высоким доходом чаще рассматривают участие детей в домашних делах как часть воспитания ценностей, а не как реальную помощь по хозяйству. «Можно было бы ожидать, что в богатых семьях дети делают меньше, но, похоже, родители осознанно вовлекают их в обязанности», — предположила она.

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец Общество 6 минут чтения

Психотерапевт Саския Джосс в беседе с журналистами напомнила, что за последние десятилетия изменилось само отношение к домашним обязанностям и к карманным деньгам. В 1990-е годы в Великобритании детям часто платили за выполнение дел по дому, но сегодня эта практика встречается реже. Вместо этого популярность набирают цифровые платформы вроде GoHenry, где дети могут получать деньги за выполнение задач и учиться управлять личным бюджетом.

Ранее ученые рассказали, как родителям школьников помогать детям с домашними заданиями, чтобы принести пользу и при этом не ограничить самостоятельность ребенка.