Общество

Ученые рассказали о пользе совместного выполнения домашних заданий с детьми

2 минуты чтения 16:18

Многие родители часто не могут понять, стоит ли активно помогать ребенку с домашними заданиями или дать ему возможность быть самостоятельным, но при этом рискнуть снижением успеваемости. Ученые Пермского политеха изучили этот вопрос и пришли к выводу, что важно поддерживать баланс между контролем и независимостью, чтобы развивать у ребенка внутреннюю мотивацию и доверие. Об этом пишет научно-популярное издание Naked Science.

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Мария Дуванская считает, что совместный процесс выполнения домашних заданий помогает поддерживать и углублять эмоциональную связь с ребенком. По ее словам, родителям в этом случае важно выполнять «функцию партнера, а не стороннего наблюдателя или контролера». 

Дуванская подчеркнула, что такой процесс способствует снижению стресса и укреплению позитивного восприятия образовательного процесса. Родителям важно учитывать, что гиперконтроль лишает ребенка возможности принимать решения, что напрямую ведет к риску полной потери самостоятельности, сказала она.

Как отмечает старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, заведующий учебной лабораторией «Лаборатория проблем высшего образования» Эдуард Кощеев, домашнее задание выполняет не только свою основную функцию подготовки к урокам, но и множество других, менее очевидных задач. «Оно служит инструментом воспитания, пространством для содержательной коммуникации между родителем и ребенком и, что немаловажно, является формой непрерывного обучения самих родителей, позволяя им оставаться в контексте школьной программы», — сказал он. 

Ученые также уверены, что родителям важно учитывать возраст ребенка при совместном выполнении заданий. «Для представителей поколения зумеров эффективна работа без жестких рамок, в гибком временном режиме. В то же время с альфа-поколением необходим более четкий контроль, однако важна здоровая середина между свободой и надзором, так как чрезмерный контроль ведет к эмоциональной разлуке», — подчеркнула Дуванская.

По словам ученых, не менее важным аспектом является учет гендерного фактора, поскольку психофизиологические особенности мальчиков и девочек могут влиять на различия в мотивации и восприятии информации. Как отмечает Дуванская, для мальчиков часто более эффективны подходы с соревновательным элементом, четкими рамками и ориентацией на результат, в то время как для девочек важны сотрудничество, эмоциональный контекст задания и процессуальная сторона деятельности.

