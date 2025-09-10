Украина нашла американские и европейские детали в российской ракете

Российская крылатая ракета «Искандер» 9М727, которая в воскресенье попала в здание правительства в центре Киева, оказалась начинена десятками иностранных деталей, включая электронные компоненты и микросхемы производства США и Европы. Об этом во вторник сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, ракета не взорвалась, вероятно, из-за повреждений, нанесенных украинской системой ПВО. Власюк подчеркнул, что точные выводы экспертов в отношении именно того снаряда, что попал в здание Кабмина, будут опубликованы позже, и призвал не доверять «экспертам в соцестях». Однако он опубликовал на своей странице в фейсбуке список комплектующих, ранее обнаруженных в аналогичных ракетах. В нем всего 35 деталей, выпущенных американскими компаниями Texas Instruments, Analog Devices, Altera и другими, а также японскими, британскими и швейцарскими производителями.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла Политика 8 минут чтения

Как пишет CNN, некоторые серийные номера указывают, что детали были изготовлены несколько лет назад, но часть произведена уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом многие западные страны, включая упомянутые в списке, ввели строгие санкции и экспортные ограничения, запрещающие поставки таких компонентов в Россию. Несмотря на это, Москва продолжает находить способы обхода ограничений. В частности, как отмечала постоянная подкомиссия Сената США по расследованиям, американские компоненты по-прежнему используются в российских ракетах, бомбах и дронах, а посредниками в поставках выступают компании из третьих стран, включая Китай и Казахстан, отмечается в публикации.

Так, Немецкая Infineon Technologies, которой принадлежит американская Cypress Semiconductor (входит в перечень Власюка), заявила CNN, что приняла серьезные меры для предотвращения попадания ее продукции в Россию. Компания подчеркивает, что прекратила все поставки и ввела контроль за соблюдением правил среди клиентов. Представитель Infineon признал, что при производстве около 30 миллиардов микросхем в год полностью отследить жизненный цикл продукции сложно.

Texas Instruments ранее сообщала, что прекратила продажи в Россию и Беларусь еще в феврале 2022 года и что все нынешние поставки ее продукции в Россию являются нелегальными.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

CNN также отмечает, что большинство найденных компонентов — это товары двойного назначения, изначально созданные для гражданской электроники и бытовых устройств, но в России используемые в военной технике.

По словам Владислава Власюка, в ракете, поразившей правительственное здание в Киеве, западных комплектующих было меньше, чем в образцах других боеприпасов, изученных ранее в ходе войны. Он подчеркнул, что Киев передал союзникам данные об обнаруженных деталях для возможного усиления санкций.