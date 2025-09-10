EN
Украина нашла американские и европейские детали в российской ракете

2 минуты чтения 12:27

Российская крылатая ракета «Искандер» 9М727, которая в воскресенье попала в здание правительства в центре Киева, оказалась начинена десятками иностранных деталей, включая электронные компоненты и микросхемы производства США и Европы. Об этом во вторник сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, ракета не взорвалась, вероятно, из-за повреждений, нанесенных украинской системой ПВО. Власюк подчеркнул, что точные выводы экспертов в отношении именно того снаряда, что попал в здание Кабмина, будут опубликованы позже, и призвал не доверять «экспертам  в соцестях». Однако он опубликовал на своей странице в фейсбуке список комплектующих, ранее обнаруженных в аналогичных ракетах. В нем всего 35 деталей, выпущенных американскими компаниями Texas Instruments, Analog Devices, Altera и другими, а также японскими, британскими и швейцарскими производителями.

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
Политика8 минут чтения

Как пишет CNN, некоторые серийные номера указывают, что детали были изготовлены несколько лет назад, но часть произведена уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом многие западные страны, включая упомянутые в списке, ввели строгие санкции и экспортные ограничения, запрещающие поставки таких компонентов в Россию. Несмотря на это, Москва продолжает находить способы обхода ограничений. В частности, как отмечала постоянная подкомиссия Сената США по расследованиям, американские компоненты по-прежнему используются в российских ракетах, бомбах и дронах, а посредниками в поставках выступают компании из третьих стран, включая Китай и Казахстан, отмечается в публикации.

Так, Немецкая Infineon Technologies, которой принадлежит американская Cypress Semiconductor (входит в перечень Власюка), заявила CNN, что приняла серьезные меры для предотвращения попадания ее продукции в Россию. Компания подчеркивает, что прекратила все поставки и ввела контроль за соблюдением правил среди клиентов. Представитель Infineon признал, что при производстве около 30 миллиардов микросхем в год полностью отследить жизненный цикл продукции сложно.

Texas Instruments ранее сообщала, что прекратила продажи в Россию и Беларусь еще в феврале 2022 года и что все нынешние поставки ее продукции в Россию являются нелегальными.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

CNN также отмечает, что большинство найденных компонентов — это товары двойного назначения, изначально созданные для гражданской электроники и бытовых устройств, но в России используемые в военной технике.

По словам Владислава Власюка, в ракете, поразившей правительственное здание в Киеве, западных комплектующих было меньше, чем в образцах других боеприпасов, изученных ранее в ходе войны. Он подчеркнул, что Киев передал союзникам данные об обнаруженных деталях для возможного усиления санкций.

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
