Власти назвали доступные при отключении интернета сервисы

В Министерстве цифрового развития перечислили список сервисов, доступ к которым сохранится в случае введения ограничений интернета. Как уточнили в ведомстве, такие меры необходимы для «обеспечения безопасности».

В перечень вошли:

— социальные сети;

— маркетплейсы;

— навигаторы;

— сервисы такси и доставки;

— личные кабинеты операторов связи;

— портал «Госуслуги»;

— платформа дистанционного голосования;

— сайты президента и правительства.

«Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы», — говорится в сообщении министерства. Там также отмечается, что доступ к востребованным сервисам будет предоставляться без дополнительной идентификации пользователей и прохождения капчи.

Список составлен на основе рейтинга популярности цифровых платформ и будет регулярно обновляться, добавили в ведомстве.

В последние месяцы в ряде российских регионов регулярно фиксируются перебои в работе мобильного интернета и связи. Местные власти связывают это с мерами безопасности, которые принимаются для противодействия атакам украинских беспилотников.

Так, в конце июля в Красноярске мобильный интернет не работал по меньшей мере четыре дня подряд. Перебои в работе связи губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал только спустя три дня, заявив, что это связано с необходимостью усиления мер безопасности и необходимо «для профилактики сетевых угроз».