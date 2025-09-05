Власти назвали доступные при отключении интернета сервисы

В Министерстве цифрового развития перечислили список сервисов, доступ к которым сохранится в случае введения ограничений интернета. Как уточнили в ведомстве, такие меры необходимы для «обеспечения безопасности».
В перечень вошли:
— социальные сети;
— маркетплейсы;
— навигаторы;
— сервисы такси и доставки;
— личные кабинеты операторов связи;
— портал «Госуслуги»;
— платформа дистанционного голосования;
— сайты президента и правительства.
«Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать такие ресурсы», — говорится в сообщении министерства. Там также отмечается, что доступ к востребованным сервисам будет предоставляться без дополнительной идентификации пользователей и прохождения капчи.
Список составлен на основе рейтинга популярности цифровых платформ и будет регулярно обновляться, добавили в ведомстве.
В последние месяцы в ряде российских регионов регулярно фиксируются перебои в работе мобильного интернета и связи. Местные власти связывают это с мерами безопасности, которые принимаются для противодействия атакам украинских беспилотников.
Так, в конце июля в Красноярске мобильный интернет не работал по меньшей мере четыре дня подряд. Перебои в работе связи губернатор Красноярского края Михаил Котюков прокомментировал только спустя три дня, заявив, что это связано с необходимостью усиления мер безопасности и необходимо «для профилактики сетевых угроз».