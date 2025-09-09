EN
Звонивший в двери многоквартирного дома слизняк заставил жителей вызвать полицию

2 минуты чтения 23:19

Ползающий по поверхности панели с дверными звонками слизняк заставил вызвать полицию жителей многоквартирного дома в немецком регионе Бавария. Они думали, что столкнулись с розыгрышем от подростков, пишет The Guardian.

Звонки в квартирах начали раздаваться после полуночи — жители дома вызвали правоохранителей, чтобы те поймали нарушителей. Розыгрыши со звонками в квартиры стали популярны среди подростков Германии, отмечают журналисты — полицейские прибыли, чтобы найти молодых людей, мешающих спать баварцам. Но подростков на месте не оказалось.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Звонки в дверь продолжились и после прибытия двух сотрудников полиции. При этом у двери никто не появился, а датчик движения не срабатывал, отмечают журналисты. Лишь при более внимательном взгляде на панель со звонками оказалось, что по ней ползал слизняк.

«Обычно мы не открываем дверь после десяти вечера, поэтому, когда зазвонил звонок, я постаралась не обращать на него внимания. Я подумала, что это, возможно, дети из заброшенного дома через дорогу», — рассказала журналистам одна из жительниц дома. Он сообщила, что идея вызвать полицию пришла к ней после того, как на звонки пожаловалась и ее соседка сверху.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Представители полиции рассказали, что слизняку «объяснили границы его территории» и отпустили на ближайшем участке с травой.

Ранее СМИ рассказали об исследовании ученых из Израиля, которые пришли к выводу о способности животных слышать «крики» растений. Они сообщили, что самки моли, например, не откладывают яйца на кустах томата, если те издают звуки, связанные со стрессом, который может говорить о том, что растение больно или обезвожено. По мнению исследователей, представители животного мира могут принимать решения на основе исходящих от растений звуков.

Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
