Звонивший в двери многоквартирного дома слизняк заставил жителей вызвать полицию

Ползающий по поверхности панели с дверными звонками слизняк заставил вызвать полицию жителей многоквартирного дома в немецком регионе Бавария. Они думали, что столкнулись с розыгрышем от подростков, пишет The Guardian.

Звонки в квартирах начали раздаваться после полуночи — жители дома вызвали правоохранителей, чтобы те поймали нарушителей. Розыгрыши со звонками в квартиры стали популярны среди подростков Германии, отмечают журналисты — полицейские прибыли, чтобы найти молодых людей, мешающих спать баварцам. Но подростков на месте не оказалось.

Звонки в дверь продолжились и после прибытия двух сотрудников полиции. При этом у двери никто не появился, а датчик движения не срабатывал, отмечают журналисты. Лишь при более внимательном взгляде на панель со звонками оказалось, что по ней ползал слизняк.

«Обычно мы не открываем дверь после десяти вечера, поэтому, когда зазвонил звонок, я постаралась не обращать на него внимания. Я подумала, что это, возможно, дети из заброшенного дома через дорогу», — рассказала журналистам одна из жительниц дома. Он сообщила, что идея вызвать полицию пришла к ней после того, как на звонки пожаловалась и ее соседка сверху.

Представители полиции рассказали, что слизняку «объяснили границы его территории» и отпустили на ближайшем участке с травой.

