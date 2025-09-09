EN
СМИ: Путин увидел опасность в возвращении участников войны в Украине

2 минуты чтения 12:03

Владимир Путин увидел в потенциальном массовом возвращении участников войны в Украине с фронта риск дестабилизации общества и политической системы в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три анонимных источника, близких к Кремлю.

Как пишет агентство, Путин хочет избежать социальных потрясений, аналогичных тем, которые произошли в Советском Союзе после окончания войны в Афганистане. Тогда многие вернувшиеся ветераны страдали от посттравматического стрессового расстройства, начинали употреблять алкоголь и наркотики и с трудом интегрировались в общество, из-за чего в 1990-е годы произошел рост организованной преступности.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Reuters отмечает, что многие участники войны в Украине, вернувшись с фронта, не будут зарабатывать столько же, сколько они получали во время боевых действий. Так, сейчас подписавший контракт с Минобороны в Москве может заработать за год более пяти миллионов рублей — примерно ту же сумму в среднем зарабатывают москвичи ежегодно.

Как пишет агентство, проблемы с возвращением участников той или иной войны характерны не только для России. При этом в случае войны с Украиной отличительной особенностью является тот факт, что обе стороны военного конфликта задействовали на поле боя заключенных. Reuters утверждает со ссылкой на данные ФСИН, что с начала полномасштабной войны Россия завербовала на фронт от 120 до 180 тысяч заключенных. 

Часть военнослужащих уже вернулись домой. По данным «Верстки», от их действий в обычной жизни пострадали почти 500 человек — 242 человека погибли и 227 получили травмы. 

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Кроме того, Reuters отмечает, что Путин увидел опасность хаоса, который могут посеять военные, в 2023 году, когда руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попытался устроить военный переворот. Один из источников рассказал агентству, что Путин пытается решить эту проблему с помощью специальных программ и назначений на определенные должности участников войны в Украине.

Так, власти помогали им с участием в региональных выборах в прошлом году, а также поддержали выдвижение на федеральные парламентские выборы в будущем году. Путин утверждает, что участники войны — часть «настоящей элиты», и пообещал им престижную карьеру. Кроме того, по поручению Путина была запущена программа «Время героев», которая должна подготовить военнослужащих к работе на гражданских руководящих должностях.

