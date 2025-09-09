Пиво «Балтика 9» не снимут с производства

«Балтика» продолжит производить пиво под брендом «Балтика 9», сообщил «Ведомостям» представитель компании. На этой неделе крупные телеграм-каналы, включая Mash, сообщили, что компания проведет ребрендинг продукта и изменит его рецепт.

«”Балтика 9” — это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении. Значит, им не все равно», — сообщил собеседник «Ведомостей».

Источник уточнил, что рецептура «Балтики 9» была обновлена в ходе реновации, которая началась в мае. При это вопрос о смене названия еще не был решен, и «Девятка» останется в ассортименте компании.

Телеграм-канал Mash вчера сообщил, что «Балтика» решила «снять с производства» популярный алкогольный напиток, а также «сменить рецепт и оформление».

5 сентября телеграм-канал «Просто Про Пиво» написал, что на этикетке продукта останется цифра «9», но вместо лагера там будет бельгийский эль. «Производитель очень хочет поменять своей флагманской линейке имидж на более модный и продвинуть поближе к премиуму», — объяснили авторы публикации.

С момента основания в 1990 году «Балтика» принадлежала датской компании Carlsberg. После начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин передал компанию под временное госуправление, а в конце 2024 года Carlsberg продала «Балтику» за 34 миллиарда рублей компании «ВГ Инвест».

По данным Фонда борьбы с коррупцией, покупки «Балтику» через цепочку фирм профинансировала «Эна Инвест», которую контролирует давний друг Путина олигарх Геннадий Тимченко.