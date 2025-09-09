EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Пиво «Балтика 9» не снимут с производства

2 минуты чтения 20:52

«Балтика» продолжит производить пиво под брендом «Балтика 9», сообщил «Ведомостям» представитель компании. На этой неделе крупные телеграм-каналы, включая Mash, сообщили, что компания проведет ребрендинг продукта и изменит его рецепт.

«”Балтика 9” — это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении. Значит, им не все равно», — сообщил собеседник «Ведомостей».

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Источник уточнил, что рецептура «Балтики 9» была обновлена в ходе реновации, которая началась в мае. При это вопрос о смене названия еще не был решен, и «Девятка» останется в ассортименте компании.

Телеграм-канал Mash вчера сообщил, что «Балтика» решила «снять с производства» популярный алкогольный напиток, а также «сменить рецепт и оформление».

5 сентября телеграм-канал «Просто Про Пиво» написал, что на этикетке продукта останется цифра «9», но вместо лагера там будет бельгийский эль. «Производитель очень хочет поменять своей флагманской линейке имидж на более модный и продвинуть поближе к премиуму», — объяснили авторы публикации.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

С момента основания в 1990 году «Балтика» принадлежала датской компании Carlsberg. После начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин передал компанию под временное госуправление, а в конце 2024 года Carlsberg продала «Балтику» за 34 миллиарда рублей компании «ВГ Инвест».

По данным Фонда борьбы с коррупцией, покупки «Балтику» через цепочку фирм профинансировала «Эна Инвест», которую контролирует давний друг Путина олигарх Геннадий Тимченко.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем