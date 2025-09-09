EN
Операция НАТО по противодействию российской угрозе оказалась под угрозой из-за нехватки денег

2 минуты чтения 21:59

Миссия НАТО по патрулированию Балтики и охране критически важной инфраструктуры оказалась под угрозой срыва из-за финансовых трудностей. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идет об операции «Балтийский дозор», которая стартовала в январе 2025 года на фоне опасений диверсий со стороны России, уточняет издание. Незадолго до этого в регионе был задержан российский танкер Eagle S, который, как утверждали власти Финляндии, был оснащен шпионским оборудованием. По версии обвинения, его экипаж умышленно оборвал подводный кабель в Финском заливе, протащив якорь по дну. 

Однако, по данным The Telegraph, спустя девять месяцев НАТО рассматривает возможность сокращения патрулей в пользу морских беспилотников. По словам экспертов, это сделает задержания судов практически невозможными и может подтолкнуть Москву к более агрессивным действиям. «”Балтийский дозор” оказывал сдерживающий эффект, защищая подводные кабели и энергосети Европы. Любое сокращение вызовет тревогу у стран Балтии», — отмечают собеседники газеты. 

Министр обороны Швеции Пол Йонсон предупредил, что у Европы остается мало времени, чтобы укрепить северный фланг НАТО, пока Россия занята войной в Украине. Он отметил, что российская армия приобретает опыт в радиоэлектронной борьбе, использовании дронов и дальнобойных ударов, а ее оборонная промышленность работает в режиме военного времени. По оценке министра, в течение двух-пяти лет Москва может предпринять ограниченное вторжение в регионе.

Издание отмечает, что Россия увеличивает присутствие на границе с Финляндией, усиливает военную структуру Калининграда и готовится к учениям в Беларуси, которые пройдут менее чем в 160 километрах от Литвы и Латвии. В них задействуют в том числе ядерные и гиперзвуковые ракеты. Журналисты обращают внимание, что подобные маневры проходили за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину.

По информации The Telegraph, градус тревожности Европы повышают дискуссии в США. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность сократить финансирование восточного фланга НАТО и вывести часть или даже всех американских военных из стран Балтии. Европейские дипломаты опасаются, что это будет воспринято в Москве как сигнал слабости. «Если “Балтийский дозор” ослабнет или Вашингтон покажет, что дистанцируется от Европы, Путин может решить, что проверка НАТО стоит риска», — допустил один из собеседников The Telegraph.

