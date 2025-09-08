Тысячи российских компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты

Российские прокуроры объявили предостережения руководителям 5300 работающих в России компаний в связи с ростом цен на продукты питания в первом полугодии 2025 года. Об этом в интервью изданию РБК сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов.

«Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», — заявил генпрокурор, предупредив, он взял под личный контроль все случаи злоупотреблений на потребительских рынках.

В качестве одного из примеров работы своего ведомства в этой области он привел предупреждения, которые ранее в этом году получили от прокуроров руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий в связи с ростом цен на молоко и сливочное масло. При этом Краснов подчеркнул, что это подорожание не было экономически обосновано.

Генпрокурор также заверил, что такие действия его ведомства эффективно влияют на ситуацию на рынке продуктов питания. В частности, по его словам, мерами прокурорского реагирования удалось стабилизировать цены на картофель, которые, как сообщалось в июне, также рекордно выросли.

Как напоминает РБК, 3 сентября Минэкономразвития сообщило, что в последнюю неделю минувшего августа на потребительском рынке была зафиксирована дефляция 0,08% неделя к неделе. При этом, по данным ведомства, снижение цен на продовольственные товары неделя к неделе ускорилось до 0,18%, а цены на плодоовощную продукцию упали за этот период на 3,2%. В то же время темпы роста цен на остальные продовольственные товары достигли 0,09% неделя к неделе, а на непродовольственные — 0,06%.