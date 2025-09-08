EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Тысячи российских компаний получили предостережения из-за роста цен на продукты

2 минуты чтения 10:02

Российские прокуроры объявили предостережения руководителям 5300 работающих в России компаний в связи с ростом цен на продукты питания в первом полугодии 2025 года. Об этом в интервью изданию РБК сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов. 

«Дорожают картошка, яйца, молоко, масло, то есть то, без чего прожить нельзя. Но некоторые недобросовестные производители, поставщики или продавцы позволяют себе вот таким образом наживаться. Не выйдет», — заявил генпрокурор, предупредив, он взял под личный контроль все случаи злоупотреблений на потребительских рынках.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

В качестве одного из примеров работы своего ведомства в этой области он привел предупреждения, которые ранее в этом году получили от прокуроров руководители 12 крупнейших сельхозпредприятий в связи с ростом цен на молоко и сливочное масло. При этом Краснов подчеркнул, что это подорожание не было экономически обосновано.

Генпрокурор также заверил, что такие действия его ведомства эффективно влияют на ситуацию на рынке продуктов питания. В частности, по его словам, мерами прокурорского реагирования удалось стабилизировать цены на картофель, которые, как сообщалось в июне, также рекордно выросли.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Как напоминает РБК, 3 сентября Минэкономразвития сообщило, что в последнюю неделю минувшего августа на потребительском рынке была зафиксирована дефляция 0,08% неделя к неделе. При этом, по данным ведомства, снижение цен на продовольственные товары неделя к неделе ускорилось до 0,18%, а цены на плодоовощную продукцию упали за этот период на 3,2%. В то же время темпы роста цен на остальные продовольственные товары достигли 0,09% неделя к неделе, а на непродовольственные — 0,06%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 