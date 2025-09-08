EN
Криминал

Одно из первых в России дел о помощи мошенникам завели на школьницу

2 минуты чтения 14:27

Красноярская полиция завела уголовное дело против 16-летней жительницы города Назарово, подозреваемой в предоставлении мошенникам данных своей банковской карты. Это первое в регионе уголовное дело по новой статье 187 УК РФ, которая предусматривает наказание за помощь мошенникам (дропперство), отмечает пресс-служба краевого МВД.

Следствие утверждает, что девушка откликнулась на объявление в соцсетях об удаленной работе. Там ее попросили предоставить данные банковской карты, и на нее начали приходить переводы. Полученные деньги школьница должна была пересылать на определенные счета.

За помощь мошенникам в выводе средств девушка получила 1600 рублей, сообщили в МВД. По их данным, это «небольшой процент» от тех сумм, которые прошли через ее счет в течение нескольких дней.

В полиции рассказали, что к ним обратилась с заявлениями обманутая мошенниками жительница Красноярска. В ходе расследования выяснилось, что ее деньги были переведены на счет 16-летней школьницы из Назарово.

Против школьницы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК, предусматривающей максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. При этом, согласно Уголовному кодексу, несовершеннолетним осужденным за преступления небольшой тяжести нельзя назначать наказание, связанное с лишением свободы. Сейчас девушке выписано обязательство о явке, ее мобильный телефон изъят для проведения экспертизы.

О первом в России уголовном деле о дропперстве официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила в конце июля. По версии следствия, 52-летняя москвичка нашла «подработку», на которой ее попросили открыть ИП и банковский счет индивидуального предпринимателя, после чего она передала доступ к счету мошенникам.

