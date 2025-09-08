СМИ: Европа обсуждает санкции против Китая

В Евросоюзе начали обсуждать возможные санкции против Китая и других торговых партнеров России. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников издания, переговоры на эту тему стартовали в воскресенье. Речь идет о так называемых вторичных санкциях, которые могут затронуть Китай — крупнейшего покупателя российской нефти и газа. При этом в Брюсселе признают, что меры находятся на самой ранней стадии разработки и вряд ли будут приняты без аналогичных действий со стороны США, отмечает FT.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что открыт к новым шагам совместно с Европой. Он подчеркнул, что недоволен Россией, и пообещал в ближайшие дни вновь поговорить с Владимиром Путиным о войне в Украине. А министр финансов США Скотт Бессент в минувшее воскресенье в интервью NBC News предложил Европе объединить усилия в давлении на Россию. По его мнению, разумным будет вводить санкции именно в отношении импортеров российских энергоносителей, поскольку такие меры приведут к желаемому коллапсу в экономике России.

По информации FT, в понедельник делегация ЕС отправилась в Вашингтон для переговоров с Минфином США. В четверг в Брюсселе ждут американского министра энергетики Криса Райта, который должен встретиться с европейским комиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Райт заявил журналистам, что ЕС должен сам полностью отказаться от закупок российской нефти и газа, если хочет, чтобы США усилили давление на Москву.

Издание напоминает, что Европа еще в 2022 году приняла решение отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Но темпы процесса вызывают разногласия. Так, Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть и газ, а ряд стран — в том числе Германия и Франция — все еще импортируют сжиженный природный газ.

Вопрос о санкциях против Китая осложняется также тем, что он остается вторым торговым партнером ЕС после США, говорится в публикации. Брюссель опасается ответных мер против европейских компаний. В последнем пакете ограничений ЕС включил в санкционный список два небольших китайских банка, что рассматривалось как проверка возможности расширения санкций.

Пекин же называет такие меры незаконными. В заявлении МИД Китая в прошлом месяце говорилось, что страна «последовательно выступает против односторонних санкций» без одобрения Совбеза ООН и считает «нормальное сотрудничество между странами» оправданным, пишет FT.