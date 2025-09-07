EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп готов к новым санкциям против России

2 минуты чтения 19:33 | Обновлено: 19:39

Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта в Украине. Об этом пишет Reuters. По данным агентства, никаких деталей президент США пока не раскрыл.

Ранее тему санкций поднял также министр финансов США Скотт Бессент. В интервью NBC News он предложил Европе объединиться для введения дополнительных санкций против стран, закупающих российскую нефть. Такие меры, по его словам, способны привести к обрушению российской экономики и ускорить завершение войны. 

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

По словам Бессента, США готовы усилить давление на Россию, но только при условии, что тем же путем пойдут и европейские партнеры. «Если США и Евросоюз введут дополнительные санкции и вторичные тарифы против стран, покупающих российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров», — сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас идет «гонка на выживание» между украинской армией и российской экономикой. По мнению министра, только совместные действия Вашингтона и Брюсселя способны ускорить исход войны.

Бессент напомнил, что в прошлом месяце администрация Дональда Трампа уже ввела 50-процентные пошлины на товары из Индии, одни из самых высоких в истории США. Причиной стало то, что страна продолжает закупать российскую нефть. Тем не менее несколько дней назад министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна не планирует отказываться от российского сырья.  

Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
Общество6 минут чтения

Как отмечает NBC News, заявления Скотта Бессента прозвучали вскоре после крупнейшей с начала войны воздушной атаки России на Киев, в результате которой погибли как минимум четыре человека и загорелось правительственное здание. В Европе действия Москвы не оставили без внимания. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что продолжать попытки «умиротворить» Кремль — это безумие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия вновь «насмехается над дипломатией», нарушает международное право и убивает мирных жителей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал удары по центру Киева «трусливыми» и обвинил Путина в том, что он действует безнаказанно.

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что удары были нанесены исключительно по военным объектам — заводам, складам и транспортной инфраструктуре.

Ранее в воскресенье Financial Times писала, что Россия уже в этом месяце может сократить некоторые невоенные расходы. Это, по данным издания, связано с тем, что дефицит бюджета растет, а доходы от продажи нефти, наоборот, падают. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 