Трамп готов к новым санкциям против России

Дональд Трамп в воскресенье заявил, что готов перейти ко второму этапу введения санкций против России из-за конфликта в Украине. Об этом пишет Reuters. По данным агентства, никаких деталей президент США пока не раскрыл.

Ранее тему санкций поднял также министр финансов США Скотт Бессент. В интервью NBC News он предложил Европе объединиться для введения дополнительных санкций против стран, закупающих российскую нефть. Такие меры, по его словам, способны привести к обрушению российской экономики и ускорить завершение войны.

По словам Бессента, США готовы усилить давление на Россию, но только при условии, что тем же путем пойдут и европейские партнеры. «Если США и Евросоюз введут дополнительные санкции и вторичные тарифы против стран, покупающих российскую нефть, российская экономика окажется в полном коллапсе, и это заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров», — сказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас идет «гонка на выживание» между украинской армией и российской экономикой. По мнению министра, только совместные действия Вашингтона и Брюсселя способны ускорить исход войны.

Бессент напомнил, что в прошлом месяце администрация Дональда Трампа уже ввела 50-процентные пошлины на товары из Индии, одни из самых высоких в истории США. Причиной стало то, что страна продолжает закупать российскую нефть. Тем не менее несколько дней назад министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна не планирует отказываться от российского сырья.

Как отмечает NBC News, заявления Скотта Бессента прозвучали вскоре после крупнейшей с начала войны воздушной атаки России на Киев, в результате которой погибли как минимум четыре человека и загорелось правительственное здание. В Европе действия Москвы не оставили без внимания. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что продолжать попытки «умиротворить» Кремль — это безумие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Россия вновь «насмехается над дипломатией», нарушает международное право и убивает мирных жителей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал удары по центру Киева «трусливыми» и обвинил Путина в том, что он действует безнаказанно.

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что удары были нанесены исключительно по военным объектам — заводам, складам и транспортной инфраструктуре.

Ранее в воскресенье Financial Times писала, что Россия уже в этом месяце может сократить некоторые невоенные расходы. Это, по данным издания, связано с тем, что дефицит бюджета растет, а доходы от продажи нефти, наоборот, падают.