EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Режиссера обвинили в «нечеловеческих» условиях труда и шутках с сексуализированным подтекстом

2 минуты чтения 12:53

Бывшие сотрудники Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге обвинили его руководителя Антона Бутакова в оскорблениях, унижениях, создании «нечеловеческих» условий на работе и шуток с сексуализированным подтекстом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам бывших коллег Бутакова, изначально он показался им «хорошим человеком», поэтому они согласились работать в театре за невысокую оплату «ради идеи». При этом два года назад из-за постоянно опаздывающего актера, который мог прийти на репетиции в нетрезвом виде, в ЦСД появилась система штрафов. Вычеты из зарплат стали делать не только из-за опозданий, но и, например, из-за «нарушений субординации». В связи с этим сотрудники театра не могли рассчитать, сколько они получат в конце месяца.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

«Антон позволял себе унижения в нашу сторону, но если мы ему отвечали, если он какие-то слова считал унижением в свою сторону, то штрафовал без предупреждения. Просто мог в общий чат написать о том, что некоторым придет меньше денег из-за штрафов», — утверждают экс-сотрудники театра.

По их словам, режиссер мог назвать коллег «дегенератами» и «умственно отсталыми», а также заявить им, что нашел их «на помойке» и что за пределами ЦСД они никому не будут нужны. Во время одной из ссор, как рассказали экс-сотрудники театра, Бутаков пожелал одному из них «сдохнуть от СПИДа».

«Были моменты, когда доходило чуть ли не до драк с актерами. Хватания за шиворот, крики в лицо, это довольно неприятная картина. В такие моменты становилось страшно. Ведь он высокий и крупный человек. Потом все, конечно, друг перед другом извинялись, но со временем это повторялось», — заявили бывшие сотрудники ЦСД.

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Отмечается, что в театре долгое время было принято молчать о происходящем, однако около полутора лет назад сотрудники созвали собрание, на которое пригласили Бутакова и решили высказать свои претензии к нему. Один из артистов предупредил его об этом, потому режиссер был готов отвечать на обвинения, утверждая, что «он просто такой человек и такой у него стиль, что поделать». 

Экс-сотрудники театра добавили, что они не замечали домогательств по отношению к коллегам, в которых ранее обвинили Бутакова, однако, по их словам, режиссер позволял себе неуважительные шутки с сексуализированным подтекстом в адрес женщин. 

Актеры также рассказали, что иногда условия работы в театре становились «нечеловеческими», поскольку им приходилось работать сутками и без выходных. Бутаков не разрешал заниматься подработками, тогда как сам мог отменять или не приходить на репетиции своих спектаклей из-за работы на других площадках.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 