Режиссера обвинили в «нечеловеческих» условиях труда и шутках с сексуализированным подтекстом

Бывшие сотрудники Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге обвинили его руководителя Антона Бутакова в оскорблениях, унижениях, создании «нечеловеческих» условий на работе и шуток с сексуализированным подтекстом. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам бывших коллег Бутакова, изначально он показался им «хорошим человеком», поэтому они согласились работать в театре за невысокую оплату «ради идеи». При этом два года назад из-за постоянно опаздывающего актера, который мог прийти на репетиции в нетрезвом виде, в ЦСД появилась система штрафов. Вычеты из зарплат стали делать не только из-за опозданий, но и, например, из-за «нарушений субординации». В связи с этим сотрудники театра не могли рассчитать, сколько они получат в конце месяца.

«Антон позволял себе унижения в нашу сторону, но если мы ему отвечали, если он какие-то слова считал унижением в свою сторону, то штрафовал без предупреждения. Просто мог в общий чат написать о том, что некоторым придет меньше денег из-за штрафов», — утверждают экс-сотрудники театра.

По их словам, режиссер мог назвать коллег «дегенератами» и «умственно отсталыми», а также заявить им, что нашел их «на помойке» и что за пределами ЦСД они никому не будут нужны. Во время одной из ссор, как рассказали экс-сотрудники театра, Бутаков пожелал одному из них «сдохнуть от СПИДа».

«Были моменты, когда доходило чуть ли не до драк с актерами. Хватания за шиворот, крики в лицо, это довольно неприятная картина. В такие моменты становилось страшно. Ведь он высокий и крупный человек. Потом все, конечно, друг перед другом извинялись, но со временем это повторялось», — заявили бывшие сотрудники ЦСД.

Отмечается, что в театре долгое время было принято молчать о происходящем, однако около полутора лет назад сотрудники созвали собрание, на которое пригласили Бутакова и решили высказать свои претензии к нему. Один из артистов предупредил его об этом, потому режиссер был готов отвечать на обвинения, утверждая, что «он просто такой человек и такой у него стиль, что поделать».

Экс-сотрудники театра добавили, что они не замечали домогательств по отношению к коллегам, в которых ранее обвинили Бутакова, однако, по их словам, режиссер позволял себе неуважительные шутки с сексуализированным подтекстом в адрес женщин.

Актеры также рассказали, что иногда условия работы в театре становились «нечеловеческими», поскольку им приходилось работать сутками и без выходных. Бутаков не разрешал заниматься подработками, тогда как сам мог отменять или не приходить на репетиции своих спектаклей из-за работы на других площадках.

