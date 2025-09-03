Режиссера обвинили в травле коллег и принуждении к сексу без контрацепции

Несколько бывших коллег театрального режиссера Антона Бутакова, который руководит Центром современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге, обвинили его в харассменте, абьюзе и принуждении к сексу без контрацепции. Сам режиссер отверг все обвинения, назвав их фейком, и заявил, что «такого никогда не было». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Одна из бывших коллег Бутакова рассказала, что познакомилась с ним во время работы над совместным проектом. У них начались отношения, однако после расставания женщина узнала о других романах режиссера с по меньшей мере шестью девушками. Коллеги Бутакова утверждают, что он не раскрывал связи с другими девушками и настаивал на «серьезных» и «моногамных» отношениях.
«Он главный режиссер театра и, видимо, считает, что такое поведение для человека его статуса — это норма. Он понимает, что с ним что-то не так, что он агрессивный, немножко злодей, но идти к психологу не собирается, потому что он весь такой гений», — рассказала коллега Бутакова.
Другая его коллега добавила, что режиссер регулярно приставал к молодым сотрудницам театра и оказывал на них давление, если те отказывались от секса. По словам одной из коллег, Бутаков начал ее «морально уничтожать» из-за отказа встречаться с ним вне работы.
«Он набрасывался на артистов, мог орать, посылать матом и желать кому-то смерти. Я очень его боялась, боялась ему отказать. Когда у него случались отношения с девушками из театра, он начинал их гнобить», — рассказала женщина.
Еще одна сотрудница ЦСД рассказала, что Бутаков «зажимал ее во всех углах» театра и пытался силой затащить к себе в кабинет, пользуясь тем, что он был физически сильнее. Коллега режиссера сравнила его действия с изнасилованием и добавила, что после одного из таких случаев у нее остались синяки на шее.
«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. Я заходила к нему в кабинет с каким-то рабочим вопросом, в эту же секунду закрывалась дверь, и тебя, по сути, нагибали. Я ничего не могла с этим сделать, человек не слышит слова “нет”», — заявила женщина.
Также коллеги Бутакова рассказали, что он настаивал на сексе без контрацепции и обвинили режиссера в том, что он сознательно подвергал партнерш риску заражения заболеваниями, передающимися половым путем и ВИЧ. При этом, по словам собеседниц «Осторожно, новости», Бутаков утверждал, что проходил тестирование на ВИЧ.