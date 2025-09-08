СМИ узнали о готовящемся запрете на поставки в Россию через третьи страны

Власти Европейского союза рассматривают новые ограничения, которые могут войти в новый 19 пакет санкций в отношении России. Одной из таких мер может стать запрет на реэкспорт товаров в Россию. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По их словам, новые санкции могут коснуться компаний из третьих стран, которые поставляют в Россию товары, используемые в том числе на предприятиях военно-промышленного комплекса. В частности, власти Евросоюза рассматривают возможность впервые применить против Казахстана свой «инструмент для борьбы с обходом санкций». По данным агентства, речь идет о запрете поставок в эту страну определенного набора оборудования, которое, как утверждают в ЕС, затем поставляется в Россию.

Кроме того, как пишет Bloomberg, новый пакет санкций может затронуть шесть российских банков и энергокомпаний, а также содержать ограничения в отношении нефтяной торговли и выдачи виз. По словам собеседников издания, целью новых европейских ограничений могут стать российские платежные системы и криптовалютные биржи.

Как сообщается, ЕС планирует скоординировать введение новых санкций с США, для чего делегация европейских дипломатов отправится в Вашингтон, где обсудит возможные совместные действия со своими американскими коллегами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко «второй и третьей» фазам давления на Россию, которая не выполнила его требований по достижению мира в Украине в установленный срок.