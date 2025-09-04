Трамп рассказал о второй и третьей фазах давления на Россию

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил о существовании второй и третьей фаз давления на Россию, к которым «он еще не приступал».

В своем ответе он резко раскритиковал журналиста, который заявил, что несмотря на отсутствие прогресса в вопросе достижения мира в Украине, Трамп не выполняет своих угроз в отношении Москвы.

«Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу», — цитирует Трампа газета «Коммерсантъ».

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

В качестве примера своих действий по усилению давления на Москву американский президент привел импортные пошлины, введенные США в отношении товаров из Индии из-за закупок этой страной российской нефти. При этом он заявил, что этот шаг нанес экономический ущерб России на «сотни миллиардов долларов». Он также предупредил, что если решения Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта не устроят США, то «мир увидит, что произойдет».

Ранее и сам Трамп, и его ближайшие советники обвиняли Индию в финансировании российской военной машины путем закупок нефти из России. Так, советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что Индия стала хабом по «отмыванию» подсанкционной российской нефти. По его словам, индийские компании покупают ее со скидкой, перерабатывают, а затем продают по всему миру, обеспечивая режим Путина стабильным потоком твердой валюты для финансирования продолжающейся войны в Украине.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

27 августа вступили в силу введенные США 50% импортные пошлины для индийской продукции. Тем не менее правительство Индии не только не отказалось от закупок российской нефти, но и разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции Евросоюза, для импорта нефти из России.