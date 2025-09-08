Перенесшую инсульт женщину изнасиловали в больнице

Жительница города Поултон-ле-Файлд в Англии, 75-летняя Валери Нил, умерла в больнице Блэкпул Виктория через четыре дня после того, как перенесла инсульт у себя дома. Экспертиза показала, что причиной ее смерти стало «насильственное нападение сексуализированного характера». Об этом сообщило Би-би-си.

Как пишет издание, Нил умерла еще в 2018 году. Расследование ее смерти длилось шесть лет, однако за это время никому не предъявили обвинение в нападении. За информацию о виновном в произошедшем предлагали 20 тысяч фунтов. Сейчас проводится коронерское расследование — так называют расследование внезапной или насильственной смерти, проводимое коронером, должностным лицом в англосакской правовой системе.

По данным Би-би-си, во время транспортировки тела Нил в морг три медработника констатировали «обширное кровотечение в области влагалища». Судебный патологоанатом Элисон Армор заявила, что Нил нанесли травму как минимум за 48 часов до ее смерти и что это произошло уже после попадания женщины в больницу.

Детективы пришли к выводу, что из-за того, что о кровотечении не сообщили вовремя, расследование смерти Нил было затруднено. Так, в ее палате уже разместили других пациентов. Также следователи не смогли использовать записи с камер видеонаблюдения в отделении для пациентов с инсультом и в больнице в целом, поскольку их удалили из-за переполненной памяти носителей. Одежду, которая была на женщине в момент смерти, утилизировал персонал больницы.

В ходе расследования было установлено, что в отделение могли зайти посторонние люди, поскольку двери иногда оставались открытыми. Семья Валери Нил заявила на судебных слушаниях, что после госпитализации женщина была «разговорчивой», ясно мыслила и не выглядела взволнованной. Однако на следующее утро родственникам Нил сообщили о «значительном ухудшении» ее состояния.

