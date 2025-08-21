Россияне стали планировать зимние туры раньше обычного

Россияне в 2025 году начали бронировать зимние туры в теплые страны на несколько месяцев раньше обычного. Участники туристического рынка объясняют всплеск раннего спроса прогнозами ранних снегопадов и выгодным курсом доллара. Об этом пишет РБК.
Зимний отдых, или так называемая «зимовка» — это поездки продолжительностью более двух недель в период с ноября по март. По данным «Яндекс Путешествий», чаще всего на «зимовку» отправляются жители Центральной России, Урала и Сибири.
Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассказала, что в этом году российские туристы стали бронировать зарубежные отели для «зимовки» в два раза чаще и на пять с половиной месяцев раньше, чем в 2024 году. По ее словам, наибольшая доля текущих бронирований приходится на декабрь (59,4%), январь (29%) и февраль (11,6%).
Летний ажиотаж на зимние туры Воронина объяснила стабильным курсом доллара. «Путешественники предпочитают забронировать проживание или тур сейчас, чем ждать еще два месяца и заплатить по курсу 100 рублей за доллар, если он изменится», — пояснила она.
Однако в «Яндекс Путешествиях» связывают это с недавним прогнозом синоптиков, согласно которым, в нескольких регионах России ожидается ранний снегопад. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, в свою очередь, заметил усталость россиян от холодов в весенний и летний периоды. Это подтверждается снижением турпотока на горные курорты в 2025 году и ростом спроса на отдых зимой в теплых краях до 15% год к году, сказал Волков.
В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что среди российских туристов популярностью сейчас пользуются страны Азии, где зимуют 65% путешественников. Еще 19% предпочитают «зимовку» в Европе, и лишь 12% — в российских южных городах.
Однако в «OneTwoTrip для бизнеса» зафиксировали противоположные данные. По информации сервиса, россияне не особо интересуются отдыхом в странах Азии. Так, несмотря на популярность Таиланда, в который, как отмечается, в этом году отправятся 32,3% туристов, россияне чаще делают выбор в пользу Италии с долей бронирований в отелях 6,9% и Франции — 5,2%.