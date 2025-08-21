Россияне стали планировать зимние туры раньше обычного

Россияне в 2025 году начали бронировать зимние туры в теплые страны на несколько месяцев раньше обычного. Участники туристического рынка объясняют всплеск раннего спроса прогнозами ранних снегопадов и выгодным курсом доллара. Об этом пишет РБК.

Зимний отдых, или так называемая «зимовка» — это поездки продолжительностью более двух недель в период с ноября по март. По данным «Яндекс Путешествий», чаще всего на «зимовку» отправляются жители Центральной России, Урала и Сибири.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина рассказала, что в этом году российские туристы стали бронировать зарубежные отели для «зимовки» в два раза чаще и на пять с половиной месяцев раньше, чем в 2024 году. По ее словам, наибольшая доля текущих бронирований приходится на декабрь (59,4%), январь (29%) и февраль (11,6%).

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

Летний ажиотаж на зимние туры Воронина объяснила стабильным курсом доллара. «Путешественники предпочитают забронировать проживание или тур сейчас, чем ждать еще два месяца и заплатить по курсу 100 рублей за доллар, если он изменится», — пояснила она.

Однако в «Яндекс Путешествиях» связывают это с недавним прогнозом синоптиков, согласно которым, в нескольких регионах России ожидается ранний снегопад. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, в свою очередь, заметил усталость россиян от холодов в весенний и летний периоды. Это подтверждается снижением турпотока на горные курорты в 2025 году и ростом спроса на отдых зимой в теплых краях до 15% год к году, сказал Волков.

В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что среди российских туристов популярностью сейчас пользуются страны Азии, где зимуют 65% путешественников. Еще 19% предпочитают «зимовку» в Европе, и лишь 12% — в российских южных городах.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Однако в «OneTwoTrip для бизнеса» зафиксировали противоположные данные. По информации сервиса, россияне не особо интересуются отдыхом в странах Азии. Так, несмотря на популярность Таиланда, в который, как отмечается, в этом году отправятся 32,3% туристов, россияне чаще делают выбор в пользу Италии с долей бронирований в отелях 6,9% и Франции — 5,2%.



