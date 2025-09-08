Кремль обвинил Европу в продолжении войны в Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что «оголтелый европейский милитаризм» мешает завершению войны в Украине. Его слова передает ТАСС.

«Европейские страны занимают, по-русски говоря, достаточно оголтелую позицию», — заявил Песков. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в марте этого года предложила после саммита союзников Киева в Лондоне превратить Украину в «стального дикобраза, несъедобного для потенциальных захватчиков».

«Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны, это оголтелый европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а наоборот затрудняет процесс урегулирования», — заявил Песков.

Кроме того, он считает, что введенные против России санкции не возымели должного эффекта. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Life Александру Юнашеву. По словам Пескова, «беспрецедентное количество санкций» не заставит российские власти отказаться от войны в Украине. Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва предпочла бы решать вопросы дипломатическим путем, но в случае «отсутствия взаимности» продолжит военные действия.

Также Песков обвинил Украину и ее европейских союзников в том, что они «делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции». Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он готов к введению новых санкций против России, но не уточнил, в чем именно они будут заключаться

