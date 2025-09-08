Эксперты спрогнозировали последствия в случае краха ИИ

Рынок искусственных технологий обеспечивает более половины показателей роста американского рынка инвестиций, вера в ИИ оказывает значительное влияние на показатели ВВП США, отмечает The Economist.

Многие инвесторы считают, что ИИ-сектор обеспечит трансформацию всей экономической системы, а эффект от этого может быть сравним с последствиями Промышленной революции. Однако доходность в нем остается «разочаровывающей», а веру в ИИ среди инвесторов чрезмерной считает даже глава OpenAI Сэм Альтман.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Участники рынка сравнивают текущую ситуацию в секторе ИИ с пузырем и отмечают, что такой эффект часто сопровождает появление новой технологии. По данным Массачусетского технологического института, 95% организаций на данный момент получают «нулевую отдачу» от инвестиций в генеративный ИИ. Общий доход от технологий составляет лишь 2% от уровня инвестиций, пишет The Economist.

Первым эффектом при наступлении кризиса на рынке ИИ может стать резкий спад показателей его нынешних лидеров, что приведет к выдвижению на лидирующие позиции других игроков, отмечается в тексте. Авторы отмечают, что даже большие лопающиеся «пузыри» в экономике не всегда наносят серьезный урон общественному благосостоянию. Для оценки потенциального урона важны «искра», «толчок к росту», характер вложенного капитала и круг лиц, которые понесут убытки.

«Искры», по мнению The Economist, бывают политические и технологические — созданные первым типом «пузыри» наносят экономике больше ущерба. ИИ относится к технологическим — падение таких секторов не приводит к долгосрочным кризисам.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды Интернет и мемы 10 минут чтения

«Толчки к росту» и характер вложений нужны для понимания того, будут ли инвестиции создавать устойчивые активы даже в случае падения сектора в целом. Например, кризисы в железнодорожной отрасли оставляли после себя километры железных дорог, которые помогали экономике в будущем.

Сумма вкладов в ИИ не выглядит значительной — по историческим меркам они скромны и не дотягивают до уровня вложений эпохи промышленной революции. В последние годы политика начала оказывать влияние на сектор — о своих планах инвестировать в ИИ упоминают страны Персидского залива и США. В совокупности это увеличивает потенциальные риски при наступлении кризиса.

В случае краха сектора основными пострадавшими окажутся инвестировавшие в них крупные компании, а не население, пишет The Economist. Даже с учетом потери вложенного их капиталы кажутся надежно защищенными — вкладывающиеся в ИИ страховые компании получат больший урон, но также не обрушат экономику при падении стоимости своих активов.

Однако риски для населения остаются, поскольку в современном мире фондовый рынок стал популярным инструментом вложения активов среди людей — в совокупности с кризисом потребления падение сектора ИИ может оказать «жестокое» влияние на экономическое благосостояние.