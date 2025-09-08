EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Китае рассказали о «идейной колонизации» мира со стороны США

2 минуты чтения 08:48

Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» опубликовал доклад, темой которого стали развитие и последствия «идейной колонизации» мира Соединенными Штатами Америки.

Работа под названием «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США» была представлена 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга. Авторы доклада представили в нем собственный анализ исторических причин, комплексной системы реализации на практике и опасности данного воздействия США на весь остальной мир.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

«Идейной колонизацией» в работе называется контроль над мышлением, который основан на неравенстве и имеет своей целью закрепление этого неравенства. По мнению авторов доклада, такой контроль характеризуется, в частности, «принудительной перестройкой, злонамеренным манипулированием, скрытым проникновением и долгосрочным разложением».

При этом в докладе подчеркивается, что с развитием технического прогресса попытки колонизации мышления со стороны США становятся не только более скрытными, но и более вредными, а радиус их действия увеличивается. В частности, по мнению авторов работы, этому способствует развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В этой связи в докладе содержится призыв ко всем странам мира сбросить идеологические оковы и вновь обрести «культурную уверенность», а также продолжить создавать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал США, не упоминая названия этой страны. Так, в своей речи он пообещал противостоять «гегемонизму», «менталитету холодной войны» и «практикам запугивания».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 