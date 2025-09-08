В Китае рассказали о «идейной колонизации» мира со стороны США

Китайский государственный аналитический центр «Синьхуа» опубликовал доклад, темой которого стали развитие и последствия «идейной колонизации» мира Соединенными Штатами Америки.

Работа под названием «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США» была представлена 7 сентября на Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга. Авторы доклада представили в нем собственный анализ исторических причин, комплексной системы реализации на практике и опасности данного воздействия США на весь остальной мир.

«Идейной колонизацией» в работе называется контроль над мышлением, который основан на неравенстве и имеет своей целью закрепление этого неравенства. По мнению авторов доклада, такой контроль характеризуется, в частности, «принудительной перестройкой, злонамеренным манипулированием, скрытым проникновением и долгосрочным разложением».

При этом в докладе подчеркивается, что с развитием технического прогресса попытки колонизации мышления со стороны США становятся не только более скрытными, но и более вредными, а радиус их действия увеличивается. В частности, по мнению авторов работы, этому способствует развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом.

В этой связи в докладе содержится призыв ко всем странам мира сбросить идеологические оковы и вновь обрести «культурную уверенность», а также продолжить создавать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября председатель КНР Си Цзиньпин раскритиковал США, не упоминая названия этой страны. Так, в своей речи он пообещал противостоять «гегемонизму», «менталитету холодной войны» и «практикам запугивания».