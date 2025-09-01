Лидер Китая на саммите с Путиным пообещал противостоять «менталитету холодной войны» и «практикам запугивания»

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине, раскритиковал США, не упоминая название этой страны, передает CNN.

Так, он пообещал противостоять «гегемонизму», «менталитету холодной войны» и «практикам запугивания». «Мы должны выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, за всеобщую и инклюзивную экономическую глобализацию, а также сделать систему глобального управления более справедливой и равноправной», — заявил Си.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Он также назвал свою страну движущей силой глобальной экономической стабильности и пообещал выделить сотни миллионов долларов на поддержку своих партнеров, что, как отмечает телеканал, также является противопоставлением политике президента США Дональда Трампа, которые с самого вступления в должность в начале 2025 года придерживается политики «Америка прежде всего», в рамках которой он развязал глобальную торговую войну и резко сократил иностранную помощь.

Кроме того, участники саммита поддержали создание Банка развития ШОС, учреждения которого Пекин добивался с 2010 года. Также председатель КНР анонсировал реализацию 100 «маленьких и прекрасных» проектов для стран-участниц ШОС, которые позволят, в частности, вдвое увеличить стипендии для студентов в этих странах.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами» Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи Мир 8 минут чтения

Как отметил соучредитель проекта «Китай — Глобальный Юг» Эрик Оландер, все это свидетельствует о стремлении Си «создать параллельную архитектуру международного управления за пределами международного порядка, возглавляемого США и Европой».