Экономика

Анонимность расчетов может исчезнуть после введения цифрового рубля

2 минуты чтения 13:45

Государство сможет отслеживать все платежи россиян после введения Банком России цифрового рубля, заявил в интервью РИА «Новости» директор Института экономики РАН Михаил Головнин. По его мнению, новая система заменит наличные деньги, и сделает анонимные расчеты невозможными.

«В результате введения цифрового рубля деньги потеряют свою анонимность. Каждая денежная операция будет четко отслеживаться. Тем самым исчезает традиционное преимущество наличных денег. С этой точки зрения обычным гражданам не совсем понятно, зачем вводится цифровой рубль, они чувствуют неопределенность, что не очень хорошо в нынешних условиях, когда уровень неопределенности и так существенно повысился», — рассказал экономист.

Цифровые рубли будут храниться не в коммерческих банках, а на специальных счетах граждан и организаций в Центробанке. При этом банки будут обязаны предоставлять клиентам доступ к их счетам в Центробанке. Головнин объяснил, что при такой системе у банков исчезнет часть средств, которыми они пользовались для выдачи кредитов и выплаты процентов по вкладам.

«Таким образом, цифровой рубль не только заменит наличные деньги, но и лишит частные банки базы для их деятельности, тех доходов, которые они получали, например, от осуществления платежей», — считает директор Института экономики.

Центробанк сможет контролировать цифровую валюту, разрешая россиянам совершать только конкретные операции, отметил эксперт. Например, пособия в цифровых рублях можно будет разрешить использовать только в конкретных видах сделок.

Центробанк утверждает, что цифровой рубль будет выпущен в дополнение к двум существующим формам денег: наличной и безналичной, и каждый россиянин сможет самостоятельно выбирать, какую форму использовать.

«Если кто-то переведет вам цифровые рубли, вы в любой момент сможете мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка», — объяснили в ЦБ.

Сейчас система цифрового рубля действует в тестовом режиме, ей пользуются несколько тысяч человек. С 1 сентября 2026 года этот сервис должны будут предоставлять своим клиентам крупнейшие банки и торговые компании.

