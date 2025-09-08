«Аэрофлот» в разы сократил план по закупке российских самолетов до 2030 года

Группа «Аэрофлот» планирует к 2030 году получить 108 самолетов МС-21 российской корпорации «Яковлев», сообщает «Интерфакс». «Агентство» отмечает, что еще год назад авиакомпания планировала в ближайшие пять лет закупить 339 лайнеров российского производства.

В сентябре 2022 года «Аэрофлот» планировал получить 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet 100 и 40 Ту-214. Спустя два года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что его компания откажется от поставок SJ-100 и Ту-214 и приобретет 339 лайнеров МС-21.

Парк «Аэрофлота» состоит из 349 воздушных судов, к 2030 году компания планирует расширить его до 460 самолетов, сказал сегодня Александровский. Он рассчитывает, что к 2035 году доля отечественных самолетов в компании будет составлять около 50%.

В парк группы «Аэрофлот» входят 59 широкофюзеляжных и 212 узкофюзеляжных Boeing и Airbus, а также 78 Superjet 100. Еще три A330 авиакомпания арендует вместе с экипажем у компании iFly.

По данным аналитической компании ch-aviation, в этом году российские производители самолетов поставили авиакомпаниями лишь один самолет из 15 запланированных. По данным аналитиков, производство замедляют санкции на поставку импортных комплектующих и высокая процентная ставка Центробанка, ограничивающая инвестиции.

«Нет ни компонентной базы, ни технологий, ни производственных мощностей, ни инженеров. Чтобы создать все это с нуля, нужны годы, если не десятилетия», — сообщил Reuters источник в российской авиационной промышленности.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские авиакомпании приобрели 13 новых лайнеров: 12 SJ-100 и один Ту-214.