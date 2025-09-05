В Кремле назвали санкции «желаемым инструментом развития» экономики

Позитивный опыт стран, подвергшихся международным санкциям, и в первую очередь России может привести к тому, что для государств глобального большинства санкции превратятся из угрозы в желаемый инструмент развития. Об этом, как передает РБК, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин

«Думаю, что осознание вот этого позитивного благоприятного влияния санкций и торговых ограничений — это то, что сейчас начнут ощущать на себе и такие крупные экономики, как Китай и Индия», — отметил он.

С таким мнением согласился и главный экономист Центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.По его словам, беспрецедентные санкции, наложенные на Россию странами Запада, стимулировали инновации и развитие такого важного качества ее экономики, как антихрупкость.

Как поясняет РБК, антихрупкостью эксперты называют способность систем, процессов или живых организмов не просто выдерживать стресс, хаос, неопределенность и потрясения, а становиться сильнее, развиваться и улучшаться под их воздействием. Этот термин ввел философ Нассим Николас Талеб в своей книге «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса».

В свою очередь, основатель китайской компании Beijing Hengce Investment Consulting Co Цзянь Лянь отметил еще один положительный эффект от нахождения экономики под санкциями — ее переход на расчеты в национальной валюте. «Сейчас происходит переход на торговлю в национальных валютах. Поэтому мы создаем новые условия для повышения эффективности экономики и добиваемся этого мирными средствами», — заявил он.

Беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции в отношении России западные страны ввели после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.