Общество

СМИ назвали имя будущего первого в мире триллионера

2 минуты чтения 19:15

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск может стать первым триллионером мира в ближайшие несколько лет, если акционеры компании поддержат предложение о премировании предпринимателя, сообщает The Independent.

Сейчас состояние Маска оценивается в 378 миллиардов долларов, он уже является богатейшим человеком мира. Однако скоро его состояние может увеличиться более чем в три с половиной раза — совет директоров Tesla рассматривает возможность выплатить ему премию в размере одного триллиона долларов в случае достижения в ближайшие 10 лет показателей, предусмотренных планом развития компании.

Условие получение бонуса — рост рыночной стоимости Tesla с нынешнего показателя в 1,1 триллиона долларов до 8,5 триллиона долларов за десятилетие. Сегодня, как отмечает The Independent, эта отметка не достигнута ни одной компанией мира — больше 4 триллионов долларов оценивается лишь Nvidia.

При сохранении нынешних котировок рыночной капитализации Маск с состоянием в почти 1,4 триллиона долларов имел бы больше капитала, чем все компании мира, кроме шести-семи крупнейших в списке, пишут журналисты.

Новый план премирования Маска уже направлен на согласование в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, отмечает The Independent. Он предполагает увеличение доли Маска в Tesla минимум до 25%. В компании считают приоритетной задачу удержания Маска в команде для достижения установленного целевого показателя капитализации и получения статуса самой дорогой компании мира.

Распространенное пресс-службой Tesla заявление содержит также пункт о том, что Маск получит право голоса при определении кандидатуры своего преемника. Показатели компании снизились на 16% с начала 2025 года, однако Tesla рассчитывает вырасти в будущем за счет использовании инструментов искусственного интеллекта.

