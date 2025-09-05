Эксперты назвали способы защитить дом от грабителей

Защита собственного дома от грабителей и других злоумышленников может вызывать особенное беспокойство по разным причинам. Это может быть дальняя поездка, переезд или отсутствие внимательности у хозяев. The Guardian собрал наиболее важные рекомендации экспертов о том, как отпугнуть и отбить желание злоумышленников проникнуть в дом.

Для начала эксперты советуют позаботиться об освещении вокруг дома. «Воры, как правило, действуют по ситуации. Если они идут по улице и присматриваются к домам, целью станет тот, который наименее защищен. Если у вас, например, есть уличное освещение, а у соседа — нет, они выберут дом без освещения», — утверждает управляющий директор сайта safe.co.uk Энтони Ниэри.

По его словам, вечернее время является одним из самых частых периодов для взломов. «Вору не хочется привлекать внимание к попытке взлома. Если свет загорается, он выдает его действия», — добавил он.

Далее эксперты советуют проверить надежность замков а новым жильцам — сменить их. В лучшем случае, если позволяют финансы, хозяевам рекомендуется установить «умные» системы безопасности.

«Технологии развиваются, и мы все больше информированы — безопасность просто стала частью этой новой реальности. Это означает, что вы можете лежать себе спокойно на пляже, а вам просто будут приходить уведомления на телефон. В 9 из 10 случаев это окажется ерундой — кошка, птица, тень. Но вы этого не знаете, и это может вызывать беспокойство», — отметил Ниэри.

По его словам, есть еще одна не менее важная система безопасности — наблюдательные соседи. «Если у вас есть доброжелательные соседи или группа людей, которая следит за улицей или районом — это отлично. Система «Соседский дозор» все еще существует. Возможно, она постепенно отходит на второй план из-за широкого распространения смарт-систем, но идея все еще хорошая», — сказал эксперт.

Кроме того, по словам Ниэри, соседи также могут помочь хозяевам создать эффект присутствия в доме, если нет возможности установить систему «умного дома», которая позволила бы включать и выключать свет в нужное время. «Попросите кого-то выставлять мусорные баки в положенные дни, если у вас есть такая возможность», — советует он.

Эксперт также рекомендует завести собаку или, по крайней мере, установить табличку с предупреждением о злом питомце в доме. Однако с ним не согласился эксперт по ремонту и телеведущий Уэйн Перри.

«Существует мнение, что если у вас есть табличка «Осторожно, злая собака», это может означать, что у вас нет сигнализации, потому что она будет постоянно срабатывать из-за вашего питомца. А собак легко отвлечь угощением. Так что, возможно, лучше вообще не ставить такую табличку», — считает он.

Для тех, кто особенно тревожиться за безопасность своего дома, эксперты советуют не публиковать в соцсети фотографии с отпуска до момента возвращения.

В случае, если семья вернулась домой и обнаружила воров, эксперты просят «не геройствовать», а вызвать полицию и дождаться помощи.



