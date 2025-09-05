Эксперты дали советы по безопасности при использовании мессенджера Max

Эксперты «Теплицы социальных технологий» дали советы людям, которым придется установить на свои смартфоны госмессенджер Max. Они считают, что его пользователи подвергаются рискам прямой передачи данных российским властям.

По их мнению, при первом запуске Max пользователю стоит максимально ограничить разрешения для приложения, среди них — доступ к геолокации, камере, микрофону и файлам. Если какое-то из них понадобится позже, его можно предоставить на один раз, а потом снова отозвать.

Также эксперты «Теплицы» считают, что для Max лучше использовать отдельный телефон — это может быть дешевое устройство без большого количества личных данных, который будет не жалко потерять или отдать на проверку. Россиянам, у которых нет возможности купить второй смартфон, авторы материала советуют воспользоваться возможностью изоляции на телефоне. В качестве примера они приводят режим «Второе пространство» на устройствах Xiaomi и Samsung.

При использовании Max следует не допускать синхронизации контактов. «Теплица» советует создать на телефоне пустую адресную книгу или фиктивные контакты. «Вашим друзьям не обязательно «светиться» в списке контактов «Макса». Чем меньше реальных связей знает приложение, тем хуже для слежки», — отмечают эксперты.

Серьезные или чувствительные обсуждения «Теплица» советует вести в альтернативных каналах или мессенджерах, а не в Max. Эксперты приводят в качестве примера Signal и Delta Chat. Также они рекомендуют не использовать госмессенджер для звонков родственникам и коллегам.

Max, по данным «Теплицы», способен получать информацию об активности пользователя в других приложениях и составлять полный цифровой портрет человека. А еще он получает ID человека и соотносит его с профилями в других приложениях, передает данные о геолокации в режиме реального времени, сканирует документы и перехватывает тексты неотправленных сообщений, отмечают эксперты.