Россия захотела продавать Китаю северных оленей

Россия договорилась с Китаем об экспорте северных оленей. К концу следующего года Россия намерена нарастить экспорт оленины до тысячи тонн, планируя заработать на этом несколько миллионов долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на документы, которые были подписаны в ходе визита Владимира Путина в Китай.

В число этих документов вошли протоколы о «карантинных и санитарных требованиях к северным оленям» и о «карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к сушеным пантам оленя, предназначенным для применения в медицинских целях».

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор Ольга Епифанова заявила, что поголовье северных оленей в России является самым большим в мире и превышает полтора миллиона особей. По ее словам, экспорт оленей будет способствовать экономическому сотрудничеству с Китаем и развитию инфраструктуры северных городов России.

«Китай активно использует рога и мясо оленя в кулинарии и медицине. Особенно востребованы эти продукты в производстве биоактивных пищевых добавок. Не менее ценными являются панты и шкуры, которые применяются для производства косметики, БАДов и лекарственных препаратов», — отметил гендиректор Проектного офиса развития Арктики Максим Данькин.

Об интересе Китая к покупке у России северных оленей в прошлом году писал «Интерфакс». По данным агентства, на 2024 год Россия отправила за рубеж около 100 оленей в течение шести лет.

При этом, как отмечают «Люди Байкала», северные олени находятся под угрозой вымирания. Так, согласно недавнему исследованию, этот вид животных может практически исчезнуть к концу века, если человечество не сократит выбросы и не защитит пастбища.