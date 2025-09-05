Путин заявил о невозможности договориться с Киевом по ключевым вопросам

Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, заявил о бесперспективности попыток договориться с Киевом.

«Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля», — цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что Москва будет рассматривать как «законные цели» иностранных военных, если они будут размещены в Украине до завершения боевых действий. При этом он отметил, что после заключения мира «никакого смысла в их присутствии» в Украине не будет.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все», — сказал Путин.

В то же время он заверил, что Россия будет выполнять условия будущего мирного соглашения. «Потому что если эти договоренности будут достигнуты, никто пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять», — добавил Путин.

Он также повторил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может состоятся только в Москве, так как она является «лучшим местом» для этого. Накануне Зеленский исключил возможность своего приезда в Москву для переговоров с Путиным.