Общество

«Оземпик» может уменьшать зависимость от кокаина

2 минуты чтения 16:48

Популярный препарат для похудения «Оземпик» и его аналоги, содержащие вещество семаглутид, способны влиять на зависимость от психоактивных веществ, пишет научно-популярный журнал Naked Science со ссылкой на исследование ученых из Швеции и США.

Работа опубликована в European Neuropsychopharmacology. Ее авторы отмечают, что семаглутид снижает мотивацию к потреблению кокаина, что ведет к сокращению частоты его приема. Также он может мешать восстановлению тяги к этому наркотику после прекращения приема.

Ученые из сфер здравоохранения, фармакологии и психиатрии провели серию опытов с лабораторными крысами. Их приучили к кокаину, в правую яремную вену грызунов встроили катетер. С его помощью животные могли самостоятельно вводить себе наркотик по собственному желанию.

После формирования зависимости от кокаина ученые делали крысам подкожные инъекции либо семаглутида, либо плацебо — после этого исследователи изучали изменения в уровне употребления животными кокаина. Крысы, получавшие семаглутид, самостоятельно сократили потребление кокаина на 26%.

После воздержания от употребления наркотика у получавших семаглутид крыс на 62% уменьшилось стремление к поиску кокаина, на 52% сократилась мотивация предпринимать действия ради его получения. Журналисты отмечают, что выводы работы согласуются с ранее проведенными исследованиями — они содержат заключения о том, что семаглутид снижает потребление алкоголя как у животных, так и у людей.

Naked Science отмечает, что выводы ученых пока лишь свидетельствуют о потенциале использования семаглутида для снижения зависимости от кокаина. Однако результаты, полученные с помощью лабораторных крыс, нуждаются в проверке с участием людей. Для этого, вероятно, потребуются более масштабные исследования.

