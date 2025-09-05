EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Крид назвал Мизулину завистливой городской сумасшедшей

2 минуты чтения 21:28

Певец Егор Крид ответил на обвинение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в публикации антивоенных постов и в участии в «вечеринке ярых русофобов в США». Крид назвал прокремлевскую активистку «завистливой до жопы говорящей головой с накрученной подписотой» и «главной городской сумасшедшей». Также артист обвинил Мизулину в распространении ложной информации о нем.

«Выложила пост с фотографией двухлетней давности, где я стою в компании разных людей на дне рождения знакомого. Написала что это США, но фото сделано в Дубаи. Написала, что там иноагент, но он им тогда еще близко даже не был», — ответил Крид. Он отметил, что Мизулина могла бы обвинять его и в записи трека «Сука хочет денег» 2019 года совместно с Моргенштерном, которого Минюст позднее внес в перечень «иноагентов».

Ответственная мама детей
Ответственная мама детей
Российские подростки обожают Екатерину Мизулину. Это что еще за фандом?
Общество7 минут чтения

Мизулина также обвинила Крида в публикациях «против СВО» в начале полномасштабного вторжения в Украину. «Жесть… что происходит. Походу стрима сегодня не будет. Буду держать вас в курсе. Молимся за мир», — написал тогда Крид, добавив к посту флаги России и Украины, между которыми был эмодзи человека, сложившего руки в молитве.

«Кстати, ты там разные символы размещаешь, придумывая кто там и против чего», — ответил Крид Мизулиной. По его мнению, три с половиной года назад в России не было запрета на размещение «разных символов».

Конфликт между Кридом и Мизулиной начался 2 сентября после поста Мизулиной, в котором она обвинила исполнителя в «развратных действиях в отношении несовершеннолетних» из-за поцелуя на сцене с танцовщицей. В ответ музыкант заявил, что считает свое выступление «красиво поставленным танцевальным номером» и отметил, что Мизулина также целовалась при школьниках с певцом Shaman.

«Хайпит за счет ребенка»
«Хайпит за счет ребенка»
Екатерина Мизулина вступила в борьбу с 15-летним рэпером. Мама «гангстера» послала ее к психиатру
Общество5 минут чтения

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Зато, я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид.

Крид заявил, что его «достало», что никто «не ставил на место» Мизулину в течение трех лет. Он добавил, что не станет писать на нее донос самостоятельно, но надеется, ее деятельность проверят правоохранительные органы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем