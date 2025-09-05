Крид назвал Мизулину завистливой городской сумасшедшей

Певец Егор Крид ответил на обвинение главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в публикации антивоенных постов и в участии в «вечеринке ярых русофобов в США». Крид назвал прокремлевскую активистку «завистливой до жопы говорящей головой с накрученной подписотой» и «главной городской сумасшедшей». Также артист обвинил Мизулину в распространении ложной информации о нем.

«Выложила пост с фотографией двухлетней давности, где я стою в компании разных людей на дне рождения знакомого. Написала что это США, но фото сделано в Дубаи. Написала, что там иноагент, но он им тогда еще близко даже не был», — ответил Крид. Он отметил, что Мизулина могла бы обвинять его и в записи трека «Сука хочет денег» 2019 года совместно с Моргенштерном, которого Минюст позднее внес в перечень «иноагентов».

Мизулина также обвинила Крида в публикациях «против СВО» в начале полномасштабного вторжения в Украину. «Жесть… что происходит. Походу стрима сегодня не будет. Буду держать вас в курсе. Молимся за мир», — написал тогда Крид, добавив к посту флаги России и Украины, между которыми был эмодзи человека, сложившего руки в молитве.

«Кстати, ты там разные символы размещаешь, придумывая кто там и против чего», — ответил Крид Мизулиной. По его мнению, три с половиной года назад в России не было запрета на размещение «разных символов».

Конфликт между Кридом и Мизулиной начался 2 сентября после поста Мизулиной, в котором она обвинила исполнителя в «развратных действиях в отношении несовершеннолетних» из-за поцелуя на сцене с танцовщицей. В ответ музыкант заявил, что считает свое выступление «красиво поставленным танцевальным номером» и отметил, что Мизулина также целовалась при школьниках с певцом Shaman.

«Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках — это нормально. Зато, я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид.

Крид заявил, что его «достало», что никто «не ставил на место» Мизулину в течение трех лет. Он добавил, что не станет писать на нее донос самостоятельно, но надеется, ее деятельность проверят правоохранительные органы.