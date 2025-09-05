Названы причины для внесения авиапассажиров в черные списки

Британская газета The Telegraph опубликовала список причин, по которым авиапассажиров могут снять с рейса и внести в черный список авиакомпании.

Первой в списке оказалась попытка сесть в самолет в состоянии алкогольного опьянения. Издание отмечает, что формально пассажирам запрещено подниматься на борт после употребления алкоголя, однако в некоторых случаях легкое опьянение допустимо, тогда как сильная интоксикация алкоголем — нет. Так, в Великобритании управление гражданской авиации ввело наказание за посадку в самолет в нетрезвом состоянии в виде штрафа до пяти тысяч фунтов или тюремного заключения до двух лет.

Далее в списке причин идет интимная близость во время полета. The Telegraph пишет, что это происходит довольно часто. В качестве примера издание привело пару из Коннектикута, которую арестовали по прибытии во Флориду из-за того, что другая пассажирка с детьми заметила их близость. С тех пор паре запретили летать авиакомпанией JetBlue.

Также пассажиров могут снять с рейса, если они не помещаются в кресло. Отмечается, что многие авиакомпании могут попросить полных пассажиров забронировать для себя два места, если они не могут сесть в кресло с опущенными подлокотниками.

Кроме того, людей могут снять с рейса из-за неподходящей одежды, например, если они летят в слишком обтягивающих шортах, кепке с надписью «fuck» или слишком коротком топе. По данным The Telegraph, чаще всего требования к внешнем виду устанавливают американские авиакомпании. Некоторые из них могут снять с рейса пассажира, если он ходит по салону без обуви.

Бортпроводники также имеют право не пустить в самолет людей с признаками заболевания, если посчитают, что такие пассажиры могут быть опасны для других путешественников и представляют угрозу для безопасности полета.

Некоторые авиакомпании просят туристов «с уважением относиться к своему запаху и не допускать неприятных ощущений». Так, с рейса могут снять пассажиров, не соответствующих гигиеническим требованиям.

Также авиакомпании снимают с рейсов пассажиров, которые курят на борту, игнорируют инструкции экипажа — от невыключенного телефона до неубранного столика — и применяют насильственные действия в адрес членов экипажа или других пассажиров. Последних вносят в черные списки, которыми авиакомпании могут делиться друг с другом.