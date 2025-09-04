Зумеры полюбили «уютные» хобби

Молодые люди начали увлекаться хобби, которые были популярны среди их бабушек и дедушек — вязанием, гончарным искусством и другими «медленными» способами проводить время, пишет The Guardian.

Новую волну их популярности журналисты объясняют желанием зумеров отдохнуть от постоянного нахождения в цифровом мире, а не проявлением моды на ретро-увлечения. Это, вероятно, является значительным культурным сдвигом на фоне сохранения потребности в личном общении.

Популярные ранее хобби становятся для зумеров недоступными или обременительными по разным причинам — ночные развлечения подорожали, а просмотр фильмов после работы только отнимает силы. «Медленные» занятия требуют развития физических навыков и отсутствия гаджетов при большей доступности для молодых людей.

Собеседники журналистов рассказали, что в «медленных» хобби их привлекает возможность одновременно развивать практически и творческие навыки, а также шанс почувствовать настоящую связь с другими людьми.

«Ты получаешь что-то настоящее, устанавливаешь настоящие связи и отключаешься. Все говорят о хорошем самочувствии и отказе от телефонов — это настоящий ментальный отдых», — отметила одна из героинь материала.

Журналисты отмечают, что часто такие хобби приобретают формат кружков — их участники считают, что творческие вечера помогают им создавать осязаемые вещи, что увеличивает уровень уверенности в себе. По мнению The Guardian, потребность в общении с другими людьми особенна заметна у молодых людей, которые выросли во время действия карантинных мер, введенных при эпидемии COVID-19.

«Люди ходят в беговой клуб не для того, чтобы бегать. Они приходят, чтобы завести друзей и поболтать», — считает основатель клуба совместной готовки Фитви. Он отмечает, что многие из «медленных» хобби похожи друг на друга, поскольку основная цель их существования — создание сообщества и поддержка входящих в него людей.