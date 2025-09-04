Велосипедист чуть не потерял зрение на один глаз от столкновения с птицей

Офтальмологи Республиканской клинической больницы Удмуртии спасли зрение 16-летнему подростку, который столкнулся с птицей во время поездки на велосипеде. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Велосипедист ехал на большой скорости без средств защиты и столкнулся с птицей, пишут медики. Из-за этого он получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Он обратился за неотложной помощью с жалобами на ухудшение зрения и «туман» перед глазами.

Врачи оказали подростку экстренную помощь, после чего провели операцию. По данным Минздрава, сейчас он чувствует себя хорошо, его зрение постепенно восстанавливается.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

В марте Минздрав Башкортостана сообщил, что офтальмологам из Уфы удалось спасти зрение пациенту, в глаз которого воткнулся гвоздь. Хирурги достали гвоздь, удалили помутневший хрусталик и вставили вместо него интраокулярную линзу.

Мужчина получил повреждение во время ремонта, пояснил республиканский министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Гвоздь вошел в его глазное яблоко под углом 90 градусов.

В ходе экстренной операции хирурги извлекли гвоздь и восстановили целостность глазного яблока. Спустя три дня они провели операцию по замене пострадавшего хрусталика на имплантат.

Украинский призер Паралимпиады вернул зрение спустя 36 лет Ему помогли польские врачи и технологии из США. Все изменило вторжение России Общество 3 минуты чтения

В январе десять воспитанников детского сада на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работавшей в помещении игровой комнаты кварцевой лампы, сообщила региональная прокуратура. При этом администрация Анадыря заявила, что за медицинской помощью с жалобами на покраснение вокруг глаз обратились 11 детей.