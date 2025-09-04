EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Велосипедист чуть не потерял зрение на один глаз от столкновения с птицей

2 минуты чтения 22:37 | Обновлено: 22:38

Офтальмологи Республиканской клинической больницы Удмуртии спасли зрение 16-летнему подростку, который столкнулся с птицей во время поездки на велосипеде. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Велосипедист ехал на большой скорости без средств защиты и столкнулся с птицей, пишут медики. Из-за этого он получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Он обратился за неотложной помощью с жалобами на ухудшение зрения и «туман» перед глазами.

Врачи оказали подростку экстренную помощь, после чего провели операцию. По данным Минздрава, сейчас он чувствует себя хорошо, его зрение постепенно восстанавливается.

Я поставила черный протез глаза
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
Общество11 минут чтения

В марте Минздрав Башкортостана сообщил, что офтальмологам из Уфы удалось спасти зрение пациенту, в глаз которого воткнулся гвоздь. Хирурги достали гвоздь, удалили помутневший хрусталик и вставили вместо него интраокулярную линзу.

Мужчина получил повреждение во время ремонта, пояснил республиканский министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Гвоздь вошел в его глазное яблоко под углом 90 градусов.

В ходе экстренной операции хирурги извлекли гвоздь и восстановили целостность глазного яблока. Спустя три дня они провели операцию по замене пострадавшего хрусталика на имплантат.

Украинский призер Паралимпиады вернул зрение спустя 36 лет
Украинский призер Паралимпиады вернул зрение спустя 36 лет
Ему помогли польские врачи и технологии из США. Все изменило вторжение России
Общество3 минуты чтения

В январе десять воспитанников детского сада на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работавшей в помещении игровой комнаты кварцевой лампы, сообщила региональная прокуратура. При этом администрация Анадыря заявила, что за медицинской помощью с жалобами на покраснение вокруг глаз обратились 11 детей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина