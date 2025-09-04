Ученые нашли родину славян 

Ученые назвали родиной славян территории южных регионов Беларуси и севера Украины — именно оттуда началась экспансия славянских племен во времена, когда их генетические материалы начали отличаться от балтийских. Об этом со ссылкой на исследование группы европейских исследователей пишет научно-популярный журнал Naked Science.

Результаты работы опубликованы в рецензируемом журнале Nature. Ученые отобрали и сравнили более 500 геномов славян в первые века их экспансии. Это было непростой задачей — славянские племена ранее сжигали тела умерших людей, что затрудняло сохранение ДНК.

Журналисты отмечают, что ранее выдвинутые теории наделяли статусом родины славян Польшу — новое исследование подвергает их сомнению. До прихода славян на нынешние территории Польши и Восточной Германии состав населения был похож на характерный для Северной Германии, Нидерландов и Скандинавии.

Изучая славян, исследователи обнаружили, что до 25% жителей современной территории Восточной Германии имели гены италийских народов того же периода. Этот вывод назван неожиданным, поскольку данные земли не входили в состав Римской империи и не граничили с ней. Сейчас о причинах их нахождения в данном регионе недостаточно информации, отмечают журналисты.

С шестого века нашей эры это разнообразие практически исчезает — от северо-западной Украины и Польши до Восточной Германии устанавливается генетическое однообразие. Набор генов при этом больше всего похож на современных беларусов и поляков. Аналогичные процессы «замещения» пришедшими славянами проживавших до них народов происходит на Балканах и в Волжско-Окском междуречье (территория современной европейской части России).

Наивысшая концентрация генов, которые принесла славянская экспансия, обнаружена в Украине, Беларуси и Польше. Она убывает на восточном (в сторону России) и южном (Балканы) направлениях. При этом исследование не дает ответа на вопрос, куда исчезло жившее до славян население этих мест — науке неизвестно большое количество признаков смешанных браков, однако одновременно нет и свидетельств вытеснения славянами других народов.