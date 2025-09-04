EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые нашли родину славян 

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 18:11

Ученые назвали родиной славян территории южных регионов Беларуси и севера Украины — именно оттуда началась экспансия славянских племен во времена, когда их генетические материалы начали отличаться от балтийских. Об этом со ссылкой на исследование группы европейских исследователей пишет научно-популярный журнал Naked Science.

Результаты работы опубликованы в рецензируемом журнале Nature. Ученые отобрали и сравнили более 500 геномов славян в первые века их экспансии. Это было непростой задачей — славянские племена ранее сжигали тела умерших людей, что затрудняло сохранение ДНК. 

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Журналисты отмечают, что ранее выдвинутые теории наделяли статусом родины славян Польшу — новое исследование подвергает их сомнению. До прихода славян на нынешние территории Польши и Восточной Германии состав населения был похож на характерный для Северной Германии, Нидерландов и Скандинавии.

Изучая славян, исследователи обнаружили, что до 25% жителей современной территории Восточной Германии имели гены италийских народов того же периода. Этот вывод назван неожиданным, поскольку данные земли не входили в состав Римской империи и не граничили с ней. Сейчас о причинах их нахождения в данном регионе недостаточно информации, отмечают журналисты. 

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

С шестого века нашей эры это разнообразие практически исчезает — от северо-западной Украины и Польши до Восточной Германии устанавливается генетическое однообразие. Набор генов при этом больше всего похож на современных беларусов и поляков. Аналогичные процессы «замещения» пришедшими славянами проживавших до них народов происходит на Балканах и в Волжско-Окском междуречье (территория современной европейской части России). 

Наивысшая концентрация генов, которые принесла славянская экспансия, обнаружена в Украине, Беларуси и Польше. Она убывает на восточном (в сторону России) и южном (Балканы) направлениях. При этом исследование не дает ответа на вопрос, куда исчезло жившее до славян население этих мест — науке неизвестно большое количество признаков смешанных браков, однако одновременно нет и свидетельств вытеснения славянами других народов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина