Зумеры и миллениалы перестали пользоваться кошельками

Сеть банкоматов Link в Великобритании провела исследование и выяснила, что менее половины жителей страны носят с собой кошельки. Это объясняется ростом популярности цифровых способов оплаты, особенно среди зумеров и миллениалов, сообщает The Times и Business Matters.

По данным исследования, более 80% опрошенных утверждают, что у них все еще есть физический кошелек или портмоне, однако платежные системы Apple Pay и Google Pay позволяют им выходить из дома без наличных денег, и это становится все более привычным. Так регулярно поступают около 11% респондентов, причем их доля заметно растет в возрастной группе людей от 35 до 44 лет — среди них без наличных выходят из дома почти треть.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Отмечается, что люди более старших поколений, нежели зумеры и миллениалы, отдают предпочтение дебетовым картам, однако поколенческий разрыв постепенно сокращается. При этом более половины участников опроса признались, что недавно они пользовались наличными, совершая мелкие покупки, например, в магазинах, где установлен лимит на минимальную сумму для оплаты картой.

В то же время, как пишет The Times, несмотря на привлекательность цифровых кошельков, респонденты пожаловались на системные сбои. Так, 60% опрошенных заявили, что сталкивались с проблемами при оплате цифровыми способами, а каждый пятый участник опроса заявил, что из-за этого он отказался от покупки.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Кроме того, опрос показал, что люди с высоким доходом чаще пользуются цифровыми кошельками, нежели люди с более низким доходом.

Ранее стало известно, что зумеры придумали новый тренд, который заключается в том, что представители этого поколения вступают в отношения с «неравными» и «неидеальными» людьми. Тренду дали название «шрекинг».