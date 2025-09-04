EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры и миллениалы перестали пользоваться кошельками

2 минуты чтения 00:44

Сеть банкоматов Link в Великобритании провела исследование и выяснила, что менее половины жителей страны носят с собой кошельки. Это объясняется ростом популярности цифровых способов оплаты, особенно среди зумеров и миллениалов, сообщает The Times и Business Matters.

По данным исследования, более 80% опрошенных утверждают, что у них все еще есть физический кошелек или портмоне, однако платежные системы Apple Pay и Google Pay позволяют им выходить из дома без наличных денег, и это становится все более привычным. Так регулярно поступают около 11% респондентов, причем их доля заметно растет в возрастной группе людей от 35 до 44 лет — среди них без наличных выходят из дома почти треть.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Отмечается, что люди более старших поколений, нежели зумеры и миллениалы, отдают предпочтение дебетовым картам, однако поколенческий разрыв постепенно сокращается. При этом более половины участников опроса признались, что недавно они пользовались наличными, совершая мелкие покупки, например, в магазинах, где установлен лимит на минимальную сумму для оплаты картой.

В то же время, как пишет The Times, несмотря на привлекательность цифровых кошельков, респонденты пожаловались на системные сбои. Так, 60% опрошенных заявили, что сталкивались с проблемами при оплате цифровыми способами, а каждый пятый участник опроса заявил, что из-за этого он отказался от покупки.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Кроме того, опрос показал, что люди с высоким доходом чаще пользуются цифровыми кошельками, нежели люди с более низким доходом.

Ранее стало известно, что зумеры придумали новый тренд, который заключается в том, что представители этого поколения вступают в отношения с «неравными» и «неидеальными» людьми. Тренду дали название «шрекинг».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram