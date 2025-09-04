EN
СМИ: Пентагон сократил помощь граничащим с Россией европейским странам

23:54

Представитель Пентагона на прошлой неделе сообщил европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в Восточной Европе, сообщили газете Financial Times осведомленные источники. По словам собеседника издания, это позволит Европе «взять на себя больше ответственности за собственную оборону».

Европейский чиновник в разговоре с изданием предположил, что таким образом США хотят заставить более богатые европейские страны оплачивать оборону граничащих с Россией государств, которые могут на передовой в случае российского вторжения. Большую часть помощи по этой программе получали Латвия, Литва и Эстония.

Сокращение помощи лишит граничащие с Россией страны нескольких сотен миллионов долларов, подсчитал советник американского сенатора. По данным издания, представитель Пентагона не сообщил европейским чиновникам, на какую сумму будет сокращена программа. Уже одобренные Конгрессом средства останутся доступны союзникам до конца сентября следующего года.

Решение американских властей не коснулось отдельной программы США по финансированию крупных военных расходов. В рамках этой программы союзники получают средства на закупку дорогостоящей военной техники: истребителей, кораблей и танков.

По данным Financial Times, также под угрозой закрытия находится Балтийская инициатива безопасности. Эта программа была открыта в 2020 году для укрепления вооруженных сил Литвы, Латвии и Эстонии. Конгресс выделил 288 миллионов долларов на эту инициативу.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейских лидеров прекратить закупки российской нефти. Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Трамп считает неприемлемым продолжение закупок, потому что это помогает России продолжать военную агрессию против Украины.

