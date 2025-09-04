EN
Трамп потребовал от Европы прекратить покупать российскую нефть

17:34 | Обновлено: 17:49

Президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Европы прекратить закупки российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Эти слова политик произнес во время общения с представителями «коалиции желающих», которую, по утверждению журналистов, возглавляет президент Франции Эмманюэль Макрон. Закупая российскую нефть, Европа финансирует российское вторжение в Украину, считает Трамп.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика

Чиновник рассказал журналистам, что Трамп считает неприемлемым продолжение закупок нефти у России. По его мнению, Европа платит Москве около 1,1 миллиарда евро в год за поставки, эти деньги используются Кремлем для продолжения агрессии против Украины.

Также, по данным Reuters, Трамп потребовал от европейских лидеров более решительных действий в отношении Китая — президент США считает, что Пекин «финансирует военные действия», которые ведет Россия. Журналисты пишут лишь о мерах экономического давления, не сообщая подробности о них.

Ранее журналисты The Washington Post рассказали, что Трамп отказался подписывать торговое соглашение с Индией из-за того, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть. Позже Трамп частично подтвердил эту версию, упомянув, что Индия покупает значительное количество российских нефтепродуктов и военной продукции у Москвы, а не у США.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика

По данным журналистов, Трамп согласится нормализовать отношения с Индией и договориться о новых тарифах только после того, как Нью-Дели объявит об обязательстве по сокращению закупок нефти из России. При этом Трамп отклонил версию проекта договора, которую ему представили госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир.

Ранее Трамп отказался снижать ставку торговых пошлин на индийские товары, которая составляет 50% — она была установлена на этой отметке в том числе и из-за отказа Индии от закупок российской нефти, сообщал «Коммерсантъ».

