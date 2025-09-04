Трамп потребовал от Европы прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Европы прекратить закупки российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Эти слова политик произнес во время общения с представителями «коалиции желающих», которую, по утверждению журналистов, возглавляет президент Франции Эмманюэль Макрон. Закупая российскую нефть, Европа финансирует российское вторжение в Украину, считает Трамп.

Чиновник рассказал журналистам, что Трамп считает неприемлемым продолжение закупок нефти у России. По его мнению, Европа платит Москве около 1,1 миллиарда евро в год за поставки, эти деньги используются Кремлем для продолжения агрессии против Украины.

Также, по данным Reuters, Трамп потребовал от европейских лидеров более решительных действий в отношении Китая — президент США считает, что Пекин «финансирует военные действия», которые ведет Россия. Журналисты пишут лишь о мерах экономического давления, не сообщая подробности о них.

Ранее журналисты The Washington Post рассказали, что Трамп отказался подписывать торговое соглашение с Индией из-за того, что Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть. Позже Трамп частично подтвердил эту версию, упомянув, что Индия покупает значительное количество российских нефтепродуктов и военной продукции у Москвы, а не у США.

По данным журналистов, Трамп согласится нормализовать отношения с Индией и договориться о новых тарифах только после того, как Нью-Дели объявит об обязательстве по сокращению закупок нефти из России. При этом Трамп отклонил версию проекта договора, которую ему представили госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир.

Ранее Трамп отказался снижать ставку торговых пошлин на индийские товары, которая составляет 50% — она была установлена на этой отметке в том числе и из-за отказа Индии от закупок российской нефти, сообщал «Коммерсантъ».