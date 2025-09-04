Племянница Путина рассказала о лидерстве России в протезировании благодаря войне

Двоюродная племянница Владимира Путина, замминистра обороны Анна Цивилева заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что с началом войны в Украине Россия вышла в лидеры и догнала Китай в области протезирования конечностей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Цивилева назвала участников войны в Украине «драйверами», через которые российские власти начали «внедрять разработки и накопленный мировой опыт» в области протезирования. Она заявила, что до войны в России проживали 11,5 миллионов человек с инвалидностью, у которых не было возможности пройти полноценную реабилитацию и социализироваться.
По словам Цивилевой, раньше участие государства в процессе протезирования заканчивалось на предоставлении протезов, которые людям приходилось ждать в длинных очередях. Теперь же, как утверждает замминистра обороны, в России разработали единый стандарт.
«Цикл включает в себя грамотную подготовку, протезирование и обучение пользоваться протезом. Причем не просто пользоваться, а именно максимально восполняя утраченную функцию. Мы столкнулись с тем, что участники СВО после получения протезов везут эти «руки и ноги» и не понимают, как они функционируют. Поэтому был создан и внедрен стандарт для работы, чтобы человека адаптировать к протезу», — рассказала Цивилева.
Она добавила, что благодаря войне Россия вышла на «флагманский уровень», что потребовало больших инвестиций в область протезирования.
В прошлом году сообщалось, что число запросов от россиян на протезы нижних конечностей и кресла-коляски побило рекорд как по числу нуждающихся, так и по годовому приросту запросов.