Общество

Племянница Путина рассказала о лидерстве России в протезировании благодаря войне

2 минуты чтения 12:35

Двоюродная племянница Владимира Путина, замминистра обороны Анна Цивилева заявила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что с началом войны в Украине Россия вышла в лидеры и догнала Китай в области протезирования конечностей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Цивилева назвала участников войны в Украине «драйверами», через которые российские власти начали «внедрять разработки и накопленный мировой опыт» в области протезирования. Она заявила, что до войны в России проживали 11,5 миллионов человек с инвалидностью, у которых не было возможности пройти полноценную реабилитацию и социализироваться.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По словам Цивилевой, раньше участие государства в процессе протезирования заканчивалось на предоставлении протезов, которые людям приходилось ждать в длинных очередях. Теперь же, как утверждает замминистра обороны, в России разработали единый стандарт.

«Цикл включает в себя грамотную подготовку, протезирование и обучение пользоваться протезом. Причем не просто пользоваться, а именно максимально восполняя утраченную функцию. Мы столкнулись с тем, что участники СВО после получения протезов везут эти «руки и ноги» и не понимают, как они функционируют. Поэтому был создан и внедрен стандарт для работы, чтобы человека адаптировать к протезу», — рассказала Цивилева.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Она добавила, что благодаря войне Россия вышла на «флагманский уровень», что потребовало больших инвестиций в область протезирования.

В прошлом году сообщалось, что число запросов от россиян на протезы нижних конечностей и кресла-коляски побило рекорд как по числу нуждающихся, так и по годовому приросту запросов.

