Число заявок на протезы и коляски в России побило абсолютный рекорд

К концу 2023 года на учете Фонда социального и пенсионного страхования России стояли более 466 тысяч человек с инвалидностью, которым необходимы кресла-коляски и протезы нижних конечностей. Это рекорд, как по абсолютному числу нуждающихся, так и по росту их количества за год, обратила внимание «Верстка».

В 2023 году количество людей, нуждающихся в средствах реабилитации, выросло сразу на 137 тысяч человек или на 42%. Тогда как в период с 2013 по 2022 год общее число нуждающихся не превышало 331 тысячу, а ежегодные колебания составляли не более 7%.

Согласно данным Фонда социального страхования, больше всего россиян нуждаются в кресле-колясках.Число запросов на них за последний год выросло с 211 тысяч до 292,4 тысячи. Количество людей, которые требуют у государства кресла-стулья с санитарным оснащением, достигло 101,6 тысячи человек против 66,5 тысячи в 2022 году. Число нуждающихся в протезах нижних конечностей с 51,4 тысячи выросло до 72,3 тысячи человек.

Кроме того, издание отмечает, что за прошедший год существенно увеличилось число людей с инвалидностью, которые нуждаются в «специальной одежде». К концу 2023 года оно достигло 89,6 тысячи человек по сравнению с 56,6 тысячи годом ранее.

Ранее «Верстка» сообщала, что Министерство труда и соцзащиты в 2023 году заказало 2,7 миллиона бланков для установления инвалидности. Этот показатель также оказался рекордным.

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