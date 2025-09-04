Самый маленький отель открылся в Англии

В здании бывшего викторианского общественного туалета Англии открылся один из самых крошечных отелей с двумя номерами. По данным The Independent, в отеле сохранили некоторые оригинальные элементы, но добавили винтажную мебель и театральные детали.

Мужской общественный туалет был построен в городе Оксфорд еще в 1895 году, однако в 2008 году его закрыли из-за проблем с безопасностью. Позже его решили отреставрировать и преобразить в крошечный отель. Так, в июне этого года бутик-отель под названием Netty, что на северном английском сленге означает «туалеты», открыл двери для первых гостей.

Отель расположен на улице Сент-Джайлз. Войти туда можно, спустившись по отдельным лестницам с разных сторон улицы.

По словам сотрудников отеля, ремонт каждого номера, рассчитанного на двух человек, был вдохновлен коллекциями музея Ашмолеан. Номера, как отмечается, оформлены с вниманием к деталям и сочетают винтажный стиль с оригинальными элементами бывшего туалета, в числе которых напольная плитка. Гостей также решили удивить некоторыми театральными деталями, установив светло-розовый унитаз.

В отеле нет ресепшн, ресторана и обслуживания номеров, но для гостей работает справочная линия, а при заселении предлагают бесплатный приветственный коктейль. Стоимость проживания в The Netty начинается от 170 фунтов стерлингов (18,6 тысячи рублей) за ночь.

«Задачей было превратить это незаметное здание в нечто изысканное и уютное», — рассказывала The New York Times дизайнер интерьеров Рэйчел Гоудридж.

По ее словам, отсылки к прежнему назначению здания «не бросаются в глаза и не кричат: вот здесь был старый туалет», а сделаны очень ненавязчиво.Директор отеля Ана Пинейро, в свою очередь, подчеркнула, что их главной целью было создать пространство, которое понравится путешественникам, который ищут уникальный и персонализированный опыт.



