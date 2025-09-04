Конкуренция во время учебы негативно влияет на желание помогать другим

Уровень доверия и готовность помогать другим значительно снижаются у молодых людей, обучающихся в учебных заведениях с высокой конкуренцией. Об этом со ссылкой на работу ученых из Германии, Индии и Великобритании пишет научно-популярный журнал Naked Science.

Исследователи также проанализировали, сохраняется ли этот тренд после окончания обучения. Проведенный спустя четыре года опрос показал, что такое отношение к помощи другим устойчиво закрепляется и становится частью личности людей.

Данные для исследования собирались среди учеников и выпускников школ-участниц программы PACE в Чили. Она дает возможность получить гарантированное место в университете по выбору школьника без необходимости сдавать централизованные вступительные испытания, отмечают журналисты.

Власти создали PACE для помощи детям из социально неблагополучных семей — по изначальной задумке она должна повышать доступность высшего образования. Однако льготой смогут воспользоваться лишь 15% самых успешных школьников из заведений, участвующих в программе. Подтверждать свой статус нужно два года подряд — это создает устойчивую долгосрочную конкуренцию между учениками.

Ученые собирали данные в 64 школах-участницах PACE и в таком же количестве «обычных» учебных заведений для сравнения информации. Всего в нем приняли участие более пяти тысяч учеников. Исследователи отметили, что нахождение в высококонкурентной среде значительно снижает уровень доверия другим людям и готовность помогать им.

Проведенные опросы с людьми, которые закончили школу четыре года назад, показали, что это отношение по отношению к готовности помогать закрепляется — модель поведения укореняется в личностных чертах, а не является простой ситуативной реакцией на необходимость адаптации к среде с высокой конкуренцией, пишут журналисты.