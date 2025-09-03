Ученые создали заряжающиеся от солнца светящиеся растения

Ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу создали разноцветные светящиеся растения-суккуленты, которые самостоятельно «заряжаются» от солнечного света, пишет CNN.

Исследователи ввели в листья растений ​​алюминат стронция. Это вещество используется в светящихся в темноте игрушках — оно поглощает солнечный свет и позже постепенно «отдает» его. С помощью таких растений их создатели хотят воссоздать мир из фильма «Аватар».

«Мы хотели воплотить эту идею в жизнь, используя материалы, с которыми уже работаем в лаборатории. Представьте себе светящиеся деревья, заменяющие уличные фонари», — рассказала биолог Шутинг Лю.

Журналисты отмечают, что подход Лю отличается от традиционной практики выведения растений для получения похожего эффекта — обычно ученые редактируют гены. Эта методика пока позволяла добиться лишь свечения зеленого цвета, Лю и коллегам удалость получить растения с красным и зелеными цветами.

Ученые попробовали воплотить в жизнь и свою идею о создании растений-ламп. Они сделали стену из 56 растений, которые излучали свет зеленого цвета. Его оказалось достаточно, чтобы прочитать текст, увидеть изображения и людей, находящихся на расстоянии до 10 сантиметров.

После инъекции алюмината стронция и нескольких минут нахождения на солнечном свету растения могли светиться до двух часов, сообщают исследователи. Интенсивность изучаемого света постепенно ослабевала, однако, как замечает Лю, растения способны «подзаряжаться», если снова попадут под солнечные лучи.

При этом, по словам Лю, листья растений сохраняют остаточный эффект свечения на протяжении 25 дней. Листья, из которых вещество было позднее удалено, продолжали светиться под ультрафиолетовым изучением. ​​Алюминат стронция способен наносить вред растениям, поэтому ученые разработали химическое покрытие-барьер.

Академическое сообщество скептически отнеслось к перспективам практического применения технологии. Ученые считают, что такие цветы будут использоваться лишь в качестве элементов декора, а их потенциальный вред для животных все еще не оценен.