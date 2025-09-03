EN
Общество

«Увольнения из мести» стали популярным мировым трендом

2 минуты чтения 13:08 | Обновлено: 14:29

Скандальные увольнения из-за несогласия с условиями труда становятся популярным мировым трендом, пишет The Guardian. Например, в Великобритании 15% сотрудников увольнялись «из мести», чаще всего так поступают молодые работники. По данным РБК и «Ленты.ру», Россию также ждет волна таких увольнений.

Часто видео с громкими увольнениями становятся вирусными в соцсетях, принося авторам доход и помогая им найти новую работу. Так, американка из Киото Брианна Слотер, работавшая репетитором английского, получила семь тысяч долларов за тикток о своем уходе с работы.

Я хочу уволиться из-за токсичности коллег
Я хочу уволиться из-за токсичности коллег
Что делать и нужно ли с ними бороться? Инструкция «Холода»
Общество6 минут чтения

Слотер рассказала, что условия ее работы были изначально тяжелыми, а потом в компанию пришла требовательный менеджер. «Если я заканчивала урок на минуту раньше или на минуту позже, она делала мне выговор», — привела пример Слотер. По ее словам, новая начальница требовала скрывать татуировки под длинными рукавами, а также часто приходила на занятия, «заставляя всех чувствовать себя неловко».

История увольнения Слотер набрала в TikTok более 1,2 миллиона просмотров. В видео она сказала, что отправила заявление руководству и получила ответ, что была обязана уведомить об увольнении за два месяца. «Два месяца? Тебе повезет, если я дам тебе две недели, черт возьми. Я дал тебе два часа, детка. Я ухожу», — заявила она в ролике.

Вирусное видео помогло Слотер начать консультировать американцев, желающих переехать в Японию. Также она получает сообщения с благодарностями от подписчиков, которые ушли с работы по ее примеру.

По данным июльского опроса рекрутинговой компанией Reed, четверть британцев в возрасте от 18 до 34 лет совершали «увольнение из мести» по сравнению с 8% людей в возрасте от 45 до 54 лет. Американская компания Conference Room в июне выяснила, что лишь 57% людей младше 25 лет довольны своей работой, тогда как среди работников старше 55 лет эта доля составила 72%.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Жительница Манчестера, 29-летняя Остлер, рассказала, что в 18 лет работала в супермаркете, и однажды покупатель начал кричать на ее коллегу с требованием вернуть ему деньги. При этом менеджер не вступился за продавщицу, а также наорал на нее. После этого Остлер сорвала собеседование, которое проводил менеджер. Она ворвалась в кабинет с заявлением и сказала: «Не работайте здесь — вот мое заявление об увольнении».

Карли из американского штата Алабама рассказала, что ее коллега, который был родственником руководителя, начал распускать о ней неприятные слухи. Чтобы уволиться, она написала прощальное письмо с критикой коллег и условий работы. После этого ей попытался позвонить начальник, но она не взяла трубку и ушла из офиса.

Также издание напомнило о видео 2011 года, автор которого снял, как объявляет о своем увольнении под аккомпанемент оркестра. Ролик в ютубе набрал почти 10 миллионов просмотров. Его автор Джои Ла Неве ДеФранческо сообщил, что это увольнение не только не помешало найти ему новую работу, но он даже готов вписать эту историю в свое резюме.

