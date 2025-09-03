EN
Канцлер Германии призвал экономически «истощить» Россию

2 минуты чтения 12:52 | Обновлено: 13:32

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Владимира Путина «возможно, самым жестоким военным преступником нашего времени» и призвал экономически «истощить» Россию, чтобы остановить войну в Украине. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на интервью политика немецкому телеканалу Sat.1.

Издание напомнило, что Мерц не раз обвинял Россию в «тяжких военных преступлениях» и «терроре против мирного населения», однако такое заявление в адрес Путина он высказывает впервые.

«Мы должны четко понимать, как обращаться с военными преступниками. Здесь не место уступкам <…> У меня нет никаких оснований доверять Путину в чем-либо», — заявил Мерц.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Канцлер уверен, что Путин не видит причин для заключения мирного соглашения с Украиной. Поэтому, по его словам, Западу необходимо создать условия для прекращения огня. «Военным путем это сделать сложно, но экономическим — возможно», — отметил он. 

По мнению Мерца, Россию можно привести в состояние «экономического истощения». Для этого он предложил ввести пошлины против стран, которые продолжают вести с ней торговлю.

На заявление канцлера отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет РБК. По словам Пескова, Мерц сделал «много нехороших заявлений» в адрес Владимира Путина, поэтому его позицию вряд ли можно принимать во внимание.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

По данным Der Spiegel, накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Scott Jennings Show, что «разочарован» Путиным из-за отсутствия прогресса по Украине. «У нас были отличные отношения, я очень разочарован. <…> тысячи людей гибнут, это бессмысленная война», — заявил он.

Трамп провел два отдельных саммита с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским и сейчас пытается добиться их личной встречи. Однако многие европейские лидеры сомневаются в том, что она состоится, в частности, и сам Мерц.

«Безусловно, до встречи президента Зеленского и президента Путина, как это было между президентом [США Дональдом] Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — сказал канцлер Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что если Путин не согласится встретиться с Зеленским, это будет означать, что он «в очередной раз провел» Трампа.

