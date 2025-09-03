EN
Миллионер рассказала о способе экономить на повседневных вещах

2 минуты чтения 20:06

Ставшая миллионером в 32 года Роуз Хан рассказала о необычном способе экономить на повседневных тратах. Ее колонка опубликована на сайте CNBC.

Хан советует не стесняться требовать более выгодных условий даже по тем услугам, цены которых кажутся зафиксированными и не подлежащими изменению. Она утверждает, что всего один телефонный звонок может помочь получить скрытый бонус или снизить стоимость обслуживания.

Автор отмечает, что эта стратегия помогла ей погасить долг, сумма которого составляла 100 тысяч долларов. Также, по ее словам, метод помог ей изменить модель управления своими финансами, что стало одной из причин, которые привели ее к накоплению миллионного состояния.

Компании создают «подушку безопасности» в установленных ими ценах — они ожидают, что некоторые клиенты попросят изменить их, пишет Хан. Большинство клиентов не думают об этом, однако с помощью переговоров можно получить немедленную скидку на услуги или другой бонус.

Хан предлагает начать с мобильных операторов, интернет-связи, стриминговых сервисов, страховок, абонементов в спортзал, медицинских счетов и процентов по кредитным картам. Она советует изучить предложения конкурентов, использовать аргумент о том, что вы являетесь постоянным клиентом, а затем звонить в вашу компанию.

Новичкам в переговорах Хан советует начинать с компаний, которым вы платите меньше всего денег. Она пишет, что гораздо проще тренироваться на телефонном счете за 60 долларов, чем на медицинском чеке за две тысячи долларов.

В разговоре женщина советует быть вежливым и дружелюбным — начать с комплимента товару или услуге. Если собеседник отказывается снижать цену, то стоит попросить соединить с руководителем или с отделом удержания клиентов. Даже если ваша попытка не сработает с первого раза, всегда можно будет попробовать в другой день, отмечает Хан.

