СМИ: Россия глушит GPS по всей Европе и ставит под угрозу безопасность полетов

Россия систематически глушит навигационные спутниковые сигналы в Европе. Перебои с GPS фиксируются в странах Балтии, Восточной Европе и над Черным морем. Помехи затрагивают не только военные системы, но и гражданскую авиацию и транспорт. Об этом пишет Financial Times.

Газета поднимает эту тему по следам недавнего инцидента с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который столкнулся со сложностями при заходе на посадку в Болгарии. Пилоты сообщили о сбое GPS и были вынуждены ориентироваться с помощью бумажных карт. Россия отрицала причастность к этому, однако данные сервиса GPSJam.org показывают Болгарию и Черное море как «горячие точки» глушения.

FT обращает внимание, что это не первый подобный случай. Так, в 2024 году из-за GPS-помех два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Финляндию. Проблемы фиксировались также на борту самолетов, перевозивших бывшего министра обороны Великобритании Гранта Шаппса и главу Минобороны Германии Карстена Бройера.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину перебои с навигацией стали частью электронной войны, пишет британское издание. По словам его собеседников, Украина превратилась буквально в «море электронного подавления». Но сбои выходят далеко за ее пределы и отражаются на жизни всего региона. Пилоты теперь сверяются с «картами помех», чтобы заранее учитывать риски.

По словам специалистов, избирательно воздействовать на один конкретный борт таким образом невозможно. Глушение работает зонально. Точечные помехи блокируют отдельные частоты в ограниченном районе, а широкополосные перекрывают широкий диапазон. Поэтому сбои затрагивают всех, кто попадает в зону действия, а не один выбранный самолет.

Эксперты объясняют, что GPS-сигналы изначально уязвимы. Они довольно слабы и идут с орбиты средней высоты, поэтому их можно перебить более мощным передатчиком на той же частоте. В военных условиях это лишает оружие точности и дезориентирует дроны. «Умные бомбы становятся тупыми, а дроны регулярно сталкиваются с глушением и подменой сигналов», — пояснил профессор аэрокосмической инженерии Университета Техаса Тодд Хамфрис.

Источники помех, по информации собеседников FT, могут находиться в Калининграде и Крыму, где размещены комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол», «Житель» и «Красуха». Эти системы способны перекрывать сигнал на больших территориях или точечно выводить из строя отдельные приемники.

GPS играет критическую роль не только в навигации, но и в работе финансовых рынков, энергосетей и телекоммуникаций. Массовые сбои, подчеркивает FT, уже мешают перевозкам и в целом ставят под угрозу безопасность полетов, а в перспективе могут перерасти в проблему еще более серьезного масштаба.