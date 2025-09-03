EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия глушит GPS по всей Европе и ставит под угрозу безопасность полетов

2 минуты чтения 17:16

Россия систематически глушит навигационные спутниковые сигналы в Европе. Перебои с GPS фиксируются в странах Балтии, Восточной Европе и над Черным морем. Помехи затрагивают не только военные системы, но и гражданскую авиацию и транспорт. Об этом пишет Financial Times. 

Газета поднимает эту тему по следам недавнего инцидента с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, который столкнулся со сложностями при заходе на посадку в Болгарии. Пилоты сообщили о сбое GPS и были вынуждены ориентироваться с помощью бумажных карт. Россия отрицала причастность к этому, однако данные сервиса GPSJam.org показывают Болгарию и Черное море как «горячие точки» глушения.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

FT обращает внимание, что это не первый подобный случай. Так, в 2024 году из-за GPS-помех два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Финляндию. Проблемы фиксировались также на борту самолетов, перевозивших бывшего министра обороны Великобритании Гранта Шаппса и главу Минобороны Германии Карстена Бройера.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину перебои с навигацией стали частью электронной войны, пишет британское издание. По словам его собеседников, Украина превратилась буквально в «море электронного подавления». Но сбои выходят далеко за ее пределы и отражаются на жизни всего региона. Пилоты теперь сверяются с «картами помех», чтобы заранее учитывать риски.

По словам специалистов, избирательно воздействовать на один конкретный борт таким образом невозможно. Глушение работает зонально. Точечные помехи блокируют отдельные частоты в ограниченном районе, а широкополосные перекрывают широкий диапазон. Поэтому сбои затрагивают всех, кто попадает в зону действия, а не один выбранный самолет.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Эксперты объясняют, что GPS-сигналы изначально уязвимы. Они довольно слабы и идут с орбиты средней высоты, поэтому их можно перебить более мощным передатчиком на той же частоте. В военных условиях это лишает оружие точности и дезориентирует дроны. «Умные бомбы становятся тупыми, а дроны регулярно сталкиваются с глушением и подменой сигналов», — пояснил профессор аэрокосмической инженерии Университета Техаса Тодд Хамфрис.

Источники помех, по информации собеседников FT, могут находиться в Калининграде и Крыму, где размещены комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол», «Житель» и «Красуха». Эти системы способны перекрывать сигнал на больших территориях или точечно выводить из строя отдельные приемники.

GPS играет критическую роль не только в навигации, но и в работе финансовых рынков, энергосетей и телекоммуникаций. Массовые сбои, подчеркивает FT, уже мешают перевозкам и в целом ставят под угрозу безопасность полетов, а в перспективе могут перерасти в проблему еще более серьезного масштаба.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram